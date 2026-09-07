Live η εξειδίκευση των μέτρων 2,2 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Στην εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη να αναφέρεται στους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

«Έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ένα πακέτο 2,2 δισ. ευρώ», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι «λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε άλλον τον λογαριασμό».

Όπως σημείωσε, η πρόοδος της οικονομίας δεν αποτελεί από μόνη της παροχή, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και τη βελτίωση των εισοδημάτων.

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Ο υπουργός περιέγραψε «τρεις βασικούς άξονες» της κυβερνητικής πολιτικής: τη μείωση του δημόσιου χρέους, τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη του εισοδήματος και της εργασίας.

«Είναι μία πολιτική, κοινή, όχι ξεχωριστή», υπογράμμισε, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις ως μέρος ενός ενιαίου σχεδιασμού για την οικονομία. «Είναι μια συμφωνία ευημερίας και προόδου για το 2030», συμπλήρωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος μέχρι το 2030 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανά έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% επενδύσεις.

Πιερρακάκης: Διορθώθηκαν οι αρρυθμίες στο τεκμαρτό – Ενισχύονται συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι στην εφαρμογή του τεκμαρτού συστήματος υπήρξαν «αρρυθμίες», οι οποίες, όπως ανέφερε, διορθώθηκαν, ενώ το μέτρο θα εφαρμοστεί και στους επαγγελματίες του κλάδου των ταξί.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται στα **400 ευρώ καθαρά**, με την καταβολή να πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο. Παράλληλα, διευρύνεται ώστε να αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι από το **2027** θεσπίζεται μόνιμη ενίσχυση ύψους **500 ευρώ μεικτά** για τους δημοσίους υπαλλήλους, η οποία θα καταβάλλεται κάθε χρόνο.

«Σύνολο, 964 ευρώ τον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος στις συγκεκριμένες ετήσιες ενισχύσεις.

Η σχετική συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου.