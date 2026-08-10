Λίβανος: Θέτει τρεις βασικές προϋποθέσεις για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Μετά την ολοκλήρωση, πριν από λίγες ημέρες στη Ρώμη, του έβδομου γύρου άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, πηγές προσκείμενες στην ηγεσία της λιβανικής αντιπροσωπείας αποκάλυψαν στο Al Arabiya/Al Hadath ότι η Βηρυτός τηρεί αυστηρότερη στάση και διστάζει να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών πριν υπάρξει σαφής πρόοδος σε τρία βασικά ζητήματα:

Πλήρης κατάπαυση του πυρός σε όλο το λιβανικό έδαφος.

Καθορισμός νέας «πιλοτικής ζώνης» που θα περιλαμβάνει τις περιοχές Μπιντ Τζμπέιλ και Αλ Χιάμ.

Τερματισμός των κατεδαφίσεων κατοικιών και της ισοπέδωσης συνοικιών, οπωρώνων και γεωργικών εκτάσεων από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο.

Το Σάββατο 08-08-2026, ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε διείσδυση και κατασκεύασαν χωμάτινο ανάχωμα στην κωμόπολη Ζουτέρ αλ Γκαρμπίγια, η οποία είχε τεθεί υπό τον έλεγχο του λιβανικού στρατού βάσει συμφωνίας-πλαισίου που υπεγράφη μεταξύ των δύο πλευρών τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής.

Οι «πιλοτικές ζώνες»

Το περιστατικό σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι στις 26 Ιουνίου Λίβανος και Ισραήλ υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο έπειτα από πέντε γύρους διαπραγματεύσεων με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η συμφωνία προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη του νότιου Λιβάνου και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού αρχικά σε «πιλοτικές ζώνες».

Η Ζουτέρ αλ Γκαρμπίγια αποτελεί μία από αυτές τις πιλοτικές περιοχές και ο λιβανικός στρατός αναπτύχθηκε εκεί στις 21 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο λιβανικός στρατός, μετά την ανάπτυξή του στις πιλοτικές περιοχές, οφείλει να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και να απαγορεύσει την παρουσία οποιασδήποτε ένοπλης ομάδας εκτός των κρατικών δυνάμεων. Η διαδικασία αυτή προορίζεται να αποτελέσει μοντέλο για σταδιακή ισραηλινή αποχώρηση και από άλλες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Αυγούστου Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν τον έβδομο γύρο άμεσων συνομιλιών στη Ρώμη. Ωστόσο, πηγή της λιβανικής προεδρίας ανέφερε ότι το Ισραήλ απέρριψε αίτημα του Λιβάνου για τον καθορισμό νέας περιοχής από την οποία θα αποσύρει τις δυνάμεις του στο νότο, ζητώντας πρώτα να «επιβεβαιωθεί» ότι ο λιβανικός στρατός έχει πλήρη έλεγχο σε δύο περιοχές όπου έχει ήδη αναπτυχθεί.

Από την άλλη πλευρά, η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει κατηγορηματικά τόσο τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ όσο και το ενδεχόμενο να παραδώσει τα όπλα της.

Ο Λίβανος εισήλθε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου, μετά την εκτόξευση πυραύλων από τη Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ, ως απάντηση στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κατά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν.

Σε απάντηση, το Ισραήλ εξαπέλυσε εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία και χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Παρ’ όλα αυτά, η ένταση της βίας στον νότιο Λίβανο μειώθηκε σημαντικά μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης τον Ιούνιο, ενώ παράλληλα συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Ωστόσο, το Ισραήλ, το οποίο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι σκοπεύει να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε «ζώνη ασφαλείας» βάθους έως και δέκα χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων του, συνεχίζει να πραγματοποιεί επιδρομές, κατεδαφίσεις και μεγάλες επιχειρήσεις καταστροφής στο νότιο τμήμα της χώρας.