Λίβανος: Τέσσερις τόνοι εκρηκτικών εντοπίστηκαν από κυανόκρανους του ΟΗΕ σε χωριό του μεθοριακού νότου

Σχεδόν τέσσερις τόνους εκρηκτικών υλών ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν στις αρχές Ιουλίου οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ, σε ένα χωριό του νότιου Λιβάνου, σε μια ζώνη υπό ισραηλινή κατοχή.

Κατά τη διάρκεια «ελέγχου ρουτίνας» κοντά στο μεθοριακό χωριό Χούλα, στις 2 Ιουλίου οι κυανόκρανοι «ανακάλυψαν 385 δοχεία που είχαν εγκαταλειφθεί σε ένα κτήριο και περιείχαν περίπου 4.000 κιλά εκρηκτικών υλών, κυρίως νιτρική αμμωνία», σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τρίτη (28/07) η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL).

Ειδικοί της UNIFIL πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στον χώρο για να εξουδετερώσουν το υλικό και να εξαλείψουν τον κίνδυνο, πρόσθεσε η Δύναμη, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον ανήκαν τα εκρηκτικά.

Η Χούλα βρίσκεται στη ζώνη πλάτους 10 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ, η οποία ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό, αφού εκδιώχθηκαν οι κάτοικοί της, κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Η νιτρική αμμωνία ξυπνά οδυνηρές μνήμες στον Λίβανο. Στις 4 Αυγούστου 2020, περίπου 2.750 τόνοι λιπασμάτων με βάση τη νιτρική αμμωνία, αποθηκευμένα στο λιμάνι της Βηρυτού, εξερράγησαν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 220 άνθρωποι, να τραυματιστούν 6.500 και να προκληθούν τεράστιες ζημιές σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου, όταν εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ για να στηρίξει την Τεχεράνη. Οι συγκρούσεις έχουν κοπάσει από τα τέλη Ιουνίου, μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Ισράηλ με την κυβέρνηση του Λιβάνου, όμως η Βηρυτός καταγγέλλει τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στα χωριά των μεθορίου. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ANI του Λιβάνου, αυτόν τον μήνα σημειώθηκαν τέσσερις εκρήξεις, ισραηλινής προέλευσης, στη Χούλα. Στις 8 Ιουλίου η δημοτική Αρχή του χωριού καταδίκασε «τα εγκλήματα που διαπράττει ο ισραηλινός εχθρός, καίγοντας, ανατινάζοντας και καταστρέφοντας σπίτια, δημόσια κτίρια και ιδιωτικές ιδιοκτησίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ