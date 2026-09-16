Λίβανος: Συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ ζητά ο Ζοζέφ Αούν – Τι ανέφερε για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Την πρόθεσή του να συνάψει συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ, υπό την προϋπόθεση ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο , εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Λιβανέζος πρόεδρος δήλωσε επίσης αποφασισμένος να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι επιδιώκει να επιλύσει το ζήτημα χωρίς ένοπλη αντιπαράθεση.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από τις διαπραγματεύσεις, διότι η εναλλακτική είναι ο πόλεμος, ο οποίος θα είχε πολύ μεγάλο κόστος για εμάς», υπογράμμισε.

«Βήμα βήμα» προς μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία

Ο Ζοζέφ Αούν ανέφερε ότι επιθυμεί μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ, η οποία «θα βάλει τέλος στην κατάσταση εχθρότητας και θα επιτρέψει την ανάπτυξη του στρατού στα σύνορα».

Όπως εκτίμησε, η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη σύναψη μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Πρέπει να προχωράμε βήμα βήμα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία πρέπει να αρχίσει με την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο λιβανικός στρατός αναμένεται να αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα της χώρας μετά τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Η διαδικασία προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν τον Ιούνιο ο Λίβανος και το Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ζητεί νέα διεθνή δύναμη στον νότιο Λίβανο

Ο πρόεδρος του Λιβάνου ζήτησε την ανάπτυξη μιας νέας διεθνούς δύναμης στο νότιο τμήμα της χώρας, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των κυανόκρανων του ΟΗΕ στα τέλη Δεκεμβρίου.

«Το βασικό είναι να μην υπάρξει κενό», σημείωσε, εξηγώντας ότι η νέα δύναμη θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, μέχρι ο λιβανικός στρατός να είναι σε θέση να αναπτυχθεί πλήρως στην περιοχή.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί η σύνθεσή της, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να είναι ευρωπαϊκή, αμερικανική, ασιατική, άλλη δύναμη του ΟΗΕ ή ένας συνδυασμός ευρωπαϊκών, αραβικών και ασιατικών δυνάμεων.

Διάσκεψη στο Παρίσι για την ενίσχυση του λιβανικού στρατού

Ο Ζοζέφ Αούν μεταβαίνει στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε διάσκεψη μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας.

Στόχος της συνάντησης είναι η ενίσχυση του λιβανικού στρατού, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

«Οι Άραβες και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, όπως και οι ΗΠΑ και οι φίλοι μας, πρέπει να αναλάβουν μαζί μας την ευθύνη να υποστηρίξουν τον στρατό και να ενισχύσουν το λιβανικό κράτος», δήλωσε.

«Μη διαπραγματεύσιμος» ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Ο Λιβανέζος πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση της κυβέρνησης για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ «μη διαπραγματεύσιμη», τονίζοντας ότι δεν αποτελεί πλέον θέμα προς συζήτηση.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι η σύγκρουση με την οργάνωση.