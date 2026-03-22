Λίβανος: «Προοίμιο χερσαίας εισβολής» οι επιθέσεις σε υποδομές στο νότο

ις επιθέσεις του Ισραήλ σε λιβανέζικες υποδομές στο νότιο Λίβανο την Κυριακή καταδίκασε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, λέγοντας ότι αποτελούν «προοίμιο χερσαίας εισβολής» και «σαφή παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι ο στρατός πρόκειται να επιταχύνει τους βομβαρδισμούς σε περιοχές κατά μήκος των νότιων λιβανέζικων συνόρων και να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, ο οποίος συνδέει τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα.

«Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν μια επικίνδυνη κλιμάκωση και μια κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου. Αποτελούν προοίμιο μιας χερσαίας εισβολής, για την οποία ο Λίβανος έχει προειδοποιήσει εδώ και καιρό μέσω διπλωματικών οδών. Αντανακλά επίσης μια επικίνδυνη τάση προς τη συστηματική καταστροφή υποδομών, πολιτικών εγκαταστάσεων και κατοικημένων περιοχών σε χωριά του Λιβάνου, που ισοδυναμεί με πολιτική συλλογικής τιμωρίας εναντίον των αμάχων», δήλωσε ο Αούν.

Ο Αούν σημείωσε ότι η στοχοποίηση των γεφυρών του ποταμού Λιτάνι «εμπλέκεται σε ύποπτα σχέδια για τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας, την εδραίωση της πραγματικότητας της κατοχής και την επιδίωξη της ισραηλινής επέκτασης σε λιβανέζικο έδαφος».

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, να αναλάβουν δράση για να «αποτρέψουν το Ισραήλ»