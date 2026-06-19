Λίβανος: Ισραηλινός βομβαρδισμός μετά την ανακοίνωση της επίτευξης συμφωνίας εκεχείρίας

Ένας ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε την περιοχή Σεζούντ στο νότιο Λίβανο σήμερα το απόγευμα, μετά από μια αναφερθείσα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης πτήσεις drones πάνω από χωριά κοντά στην μεγάλη νότια πόλη Τύρο, ενώ ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου τόνισε ότι άκουσε συνεχή πυρά πυροβολικού στην πόλη Ναμπατίγια.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι στον Λίβανο σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές από χθες το βράδυ και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την Χεζμπολάχ.

Πολλαπλές πηγές τόνισαν ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 16:00 το απόγευμα.