Λίβανος: Ισραηλινή επιχείρηση εξόντωσης μαχητών της Χεζμπολάχ μέσα στις σήραγγες του Αλί αλ Τάχερ

Το ζήτημα του Αλί αλ Τάχερ στην περιοχή της Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο, εισέρχεται σε μια νέα φάση κλιμάκωσης, ύστερα από πληροφορίες που αναφέρουν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή του λόφου. Η επιχείρηση φέρεται να περιλάμβανε πρόσβαση σε εισόδους σηράγγων μέσω οπίσθιας διαδρομής και χρήση αερίων σε ορισμένες από αυτές, με στόχο να επηρεαστούν τα άτομα που βρίσκονταν κάτω από το έδαφος. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, ωστόσο δεν πέτυχε τον στόχο που επιδίωκε το Ισραήλ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η εγκατάσταση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση λόγω του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και των πολλαπλών διαδρομών της, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αντιμετώπισή της ως μιας συμβατικής σήραγγας. Η επίδραση σε ένα μόνο τμήμα της δεν συνεπάγεται την πλήρη εξουδετέρωση του συνόλου της υποδομής.

Οι πηγές επισημαίνουν επίσης ότι η εμπειρία του ισραηλινού στρατού στη Γάζα έδειξε πως η χρήση νερού ή άλλων μέσων μέσα στις σήραγγες δεν εγγυάται την πρόσβαση σε ολόκληρα δίκτυα, εξαιτίας της ύπαρξης πολλαπλών επιπέδων, διαδρόμων, θυρών και απομονωμένων τμημάτων.

Κατά συνέπεια, η χρήση αερίων στον Αλί αλ Τάχερ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτά μπορούν να φτάσουν σε όλα τα μέρη της εγκατάστασης ή να επηρεάσουν όλους όσοι βρίσκονται στο εσωτερικό της, ιδιαίτερα καθώς το βάθος και η πολυπλοκότητα της κατασκευής προσφέρουν πλεονέκτημα σε όσους γνωρίζουν καλύτερα το έδαφος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις αναγνώρισης, τις μηχανικές εργασίες και τις προσπάθειες ανοίγματος νέων εισόδων, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής κάποιο καθοριστικό αποτέλεσμα.

Οι εξελίξεις συνδέονται επίσης με το πολιτικό και στρατιωτικό πλαίσιο, καθώς το Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλει νέα δεδομένα επί του πεδίου πριν από τις εκλογές. Έτσι, η μάχη του Αλί αλ Τάχερ θεωρείται για το Ισραήλ όχι μόνο μάχη για τον έλεγχο μιας θέσης, αλλά και μάχη επιβεβαίωσης της ισχύος του.

Οι πηγές εκτιμούν ότι όσα συνέβησαν ενδέχεται να αποτελούν προετοιμασία για μια μεγαλύτερη επιχείρηση, εφόσον τα έμμεσα μέσα δεν αποδώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.