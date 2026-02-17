Λίβανος: Η Χεζμπολάχ απορρίπτει το σχέδιο αφοπλισμού και το χρονοδιάγραμμα τεσσάρων μηνών της κυβέρνησης

Ηένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ απέρριψε την Τρίτη την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να παραχωρήσει στον στρατό τουλάχιστον τέσσερις μήνες για να προχωρήσει στη δεύτερη φάση ενός εθνικού σχεδίου αφοπλισμού.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ανέθεσε στον στρατό τον Αύγουστο του 2025 να καταρτίσει και να αρχίσει να εφαρμόζει ένα σχέδιο για να θέσει όλα τα όπλα των ένοπλων ομάδων υπό τον έλεγχο του κράτους, μια προσπάθεια που αποσκοπούσε κυρίως στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, το υπουργικό συμβούλιο υποδέχτηκε επίσημα το σχέδιο του στρατού για τον αφοπλισμό της σιιτικής πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το Ιράν, αν και δεν έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα και προειδοποίησε ότι οι περιορισμένες δυνατότητες του στρατού και οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόοδο.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, σεΐχης Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε σε ομιλία του τη Δευτέρα ότι «αυτό που κάνει η λιβανική κυβέρνηση εστιάζοντας στον αφοπλισμό είναι ένα μεγάλο λάθος, διότι το ζήτημα αυτό εξυπηρετεί τους στόχους της ισραηλινής επιθετικότητας».

Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου, Πολ Μόρκος, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά τη Δευτέρα, ύστερα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ότι η κυβέρνηση έλαβε γνώση της μηνιαίας έκθεσης του στρατού σχετικά με το σχέδιο ελέγχου των όπλων, το οποίο περιλαμβάνει τον περιορισμό των όπλων σε περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνι έως τον ποταμό Αουάλι στη Σιδώνα, και του παραχώρησε τέσσερις μήνες.

«Το απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο είναι τέσσερις μήνες, ανανεώσιμο ανάλογα με τις διαθέσιμες δυνατότητες, τις ισραηλινές επιθέσεις και τα εμπόδια στο πεδίο», είπε.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα δήλωσε: «Δεν μπορούμε να είμαστε επιεικείς», σηματοδοτώντας την απόρριψη του χρονοδιαγράμματος και της ευρύτερης προσέγγισης του ζητήματος των όπλων της οργάνωσης από την πλευρά της.

Η Χεζμπολάχ απέρριψε την προσπάθεια αποστρατιωτικοποίησης ως λάθος βήμα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να στοχεύει τον Λίβανο, και οι σιίτες υπουργοί αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Από πλευράς του, το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι η αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ αποτελεί προτεραιότητα για την ασφάλειά του, υποστηρίζοντας ότι τα όπλα της οργάνωσης που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του λιβανικού κράτους αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλειά του.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι οποιοδήποτε σχέδιο αποστρατιωτικοποίησης πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως και αποτελεσματικά, ειδικά σε περιοχές κοντά στα σύνορα, και ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Χεζμπολάχ αποτελεί παραβίαση των σχετικών διεθνών αποφάσεων.

Το Ισραήλ έχει επίσης δηλώσει ότι θα συνεχίσει αυτό που περιγράφει ως δράση για την αποτροπή της εδραίωσης ή του οπλισμού εχθρικών παραγόντων στον Λίβανο μέχρι να εξαλειφθούν οι διασυνοριακές απειλές.