Λίβανος: Εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό για την Τύρο και τις γύρω περιοχές

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή άμεσης εκκένωσης για την πόλη της Τύρου στον νότιο Λίβανο , καθώς και για όλες τις γύρω περιοχές, ενόψει πιθανών επιθέσεων.

Σε ανάρτησή του στο X, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού κάλεσε τους κατοίκους να μετακινηθούν αμέσως βόρεια του ποταμού Ζαχράνι.

Η προειδοποίηση για πιθανό πλήγμα αφορά επίσης τους κοντινούς καταυλισμούς Σαμπαρίχα, Χαμαντίγια, Τζαλ αλ-Μπαχρ, Ζακκούκ αλ-Μουφντί, Αλ-Μπας, Αλ-Μαασούκ, Μπουρζ Σεμάλι, Νάμπαα, Αλ-Χους, Ρασιντίγια και Αΐν Μπαάλ.

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τη σορό Λιβανέζου στρατιώτη που σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή της λίμνης Καραούν, στην κοιλάδα Μπεκάα.

Σε ανακοίνωσή του στον επίσημο λογαριασμό του στο X, ο λιβανικός στρατός ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει τον νεκρό στρατιώτη την Τρίτη, λόγω των «συνεχιζόμενων απειλών ασφαλείας και των εχθρικών επιδρομών στην περιοχή».

«Παρά τις συνεχείς προσπάθειες στο έδαφος και ενώ εχθρικά drones πραγματοποιούσαν εντατικές πτήσεις, δεν κατέστη δυνατό να φτάσουμε σε εκείνον χθες», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του στρατού.