Λίβανος: Δέκα εργαζόμενοι ενός νοσοκομείου της Τύρου τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επιδρομή

Δέκα μέλη του προσωπικού ενός νοσοκομείου της πόλης της Τύρου τραυματίστηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό σήμερα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής της μονάδας, την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του στον νότιο Λίβανο .

Τα τρία νοσοκομεία της πόλης έχουν βρεθεί στο στόχαστρο πληγμάτων του ισραηλινού στρατού.

«Μια ζώνη που βρίσκεται σε απόσταση 15 μέτρων από το νοσοκομείο στοχοθετήθηκε και δέκα μέλη του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού τραυματίστηκαν», δήλωσε ο γιατρός Σαλμάν Αϊντιμπί, διευθυντής του νοσοκομείου Hiram.

Τζάμια στα παράθυρα του κτιρίου έσπασαν και οχήματα του προσωπικού υπέστησαν ζημιές, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον γιατρό, «είναι η έκτη φορά που η περίμετρος του νοσοκομείου βρίσκεται στο στόχαστρο ισραηλινών επιδρομών από την έναρξη του πολέμου» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, τη 2α Μαρτίου.

Η Τύρος βρίσκεται αντιμέτωπη με ανελέητους βομβαρδισμούς και ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα όλους τους κατοίκους της πόλης και των περιχώρων της να εκκενώσουν την περιοχή.

Την 31η Μαΐου, 13 μέλη το προσωπικού του νοοκομείου Hiram είχαν τραυματιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Την επόμενη ημέρα, ένας βομβαρδισμός κοντά στο νοσοκομείο Jabal Amel είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 127, μεταξύ αυτών 39 μέλη του προσωπικού.

Το τρίτο νοσοκομείο της Τύρου, το λιβανοϊταλικό νοσοκομείο, υπέστη ζημιές από δύο ισραηλινά πλήγματα στις αρχές Απριλίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 17 νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές στον πόλεμο και άλλα τρία έχουν κλείσει, την ώρα που ο απολογισμός από τις ισραηλινές επιχειρήσεις έως σήμερα, των 3.711 νεκρών, περιλαμβάνει 132 διασώστες και υγειονομικούς.