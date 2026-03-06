Λίβανος: 300.000 εκτοπισμένοι μετά τα ισραηλινά πλήγματα

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) δήλωσε σήμερα ότι 300.0000άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό του Λιβάνου, μετά τα αεροπορικά πλήγματα και τις ισραηλινές εντολές για εκκένωση περιοχών.

Το Ισραήλ ζήτησε από τον άμαχο πληθυσμό να εκκενώσει εκατοντάδες χωριά στον νότιο Λίβανο, στην περιοχή Μπεκάα και στα νότια προάστια της Βηρυτού «με έναν αριθμό δυνητικά εκτοπισμένων που μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο», δήλωσε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση.

Ο απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο ανέρχεται σε 217 νεκρούς και 798 τραυματίες από τη Δευτέρα που η Βηρυτός σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προκαλεί «ανθρωπιστική καταστροφή» λόγω των μαζικών εκτοπισμών του πληθυσμού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ