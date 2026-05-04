Λιβάνιος: Τις επόμενες ημέρες η υποβολή υποψηφιοτήτων για τους εκτός της Επικράτειας εκλογείς

Αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για το άνοιγμα της πύλης στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα οι εκτός της Επικράτειας εκλογείς , όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος από τη Βουλή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα υπάρξει μέριμνα για ενισχυμένες εγγυήσεις ασφαλείας, θα υπάρχουν και νέοι τρόποι πιστοποίησης.

«Όποιος δεν έχει διαπιστευτήρια taxis θα μπορεί να κάνει εγγραφή με αναβαθμισμένο σύστημα ασφαλείας και με δυνατότητα ελέγχου της ταυτότητας σε πραγματικό χρόνο» υποστήριξε ο υπουργός Εσωτερικών. Όπως ανέφερε ο κ. Λιβάνιος «είναι κεντρικό ζητούμενο για τη δημοκρατία να πειστούν όσοι περισσότεροι Έλληνες βρίσκονται στο εξωτερικό προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα».

«Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εκλογείς, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν εκλογικό δικαίωμα και γι΄αυτό η συμμετοχή τους στην εκλογή θα τους κάνει πιο ενεργά μέλη στο εκλογικό σώμα και βεβαίως να ορίσουν με την ψήφο τους και τις τύχες του τόπου, ανεξαρτήτως ποιο κόμμα επιλέγουν», είπε ο Θοδωρής Λιβάνιος.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το υπουργείο είναι στη διάθεση κάθε κόμματος για τα ζητήματα της εκλογικής διαδικασίας και οποιαδήποτε πληροφορία.

Σημείωσε ότι το μοντέλο της διακομματικής επιτροπής μπορεί να λειτουργήσει και γι΄αυτό μόλις είναι έτοιμη η πύλη των υποψηφίων, θα κληθούν από το υπουργείο Εσωτερικών οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ώστε να ενημερωθούν και με τη σειρά τους να ενημερώσουν τα μέλη τους στο εξωτερικό ότι ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής.