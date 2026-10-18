Λιθουανία: Στα καταφύγια οι πολίτες λόγω συναγερμού για άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο

Η Λιθουανία κάλεσε νωρίς σήμερα το πρωί τους κατοίκους στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της χώρας να μεταβούν στα καταφύγια για περίπου μία ώρα εξαιτίας μη ταυτοποιημένου ιπτάμενου αντικειμένου, όπως ανακοίνωσαν ο στρατός και το κέντρο διαχείρισης εθνικών κρίσεων της χώρας.

Ενώ ήταν σε ισχύ ο «κόκκινος» αεροπορικός συναγερμός, μαχητικά του ΝΑΤΟ κλήθηκαν στην περιοχή και το αεροδρόμιο Κάουνας έκλεισε, δήλωσε το κέντρο.

Η γειτονική Λετονία εξέδωσε, και συνέχεια ήρε, «κίτρινη» προειδοποίηση για κίνδυνο από αέρος σε κάποιες περιοχές στα σύνορα με τη Λιθουανία για το ίδιο διάστημα, επικαλούμενη «πιθανή απειλή», όπως ανακοίνωσε ο στρατός της.

Παράλληλα, ο στρατός της Πολωνίας ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι διερευνά πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από μη ταυτοποιημένο ιπτάμενο αντικείμενο. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση της παραβίασης του εναέριου χώρου, δήλωσε ο στρατός σε ανάρτηση στο Χ.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έχουν κατ’ επανάληψη εισέλθει στον εναέριο χώρο των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Βαλτικής τους τελευταίους μήνες. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι βγήκαν εκτός πορείας λόγω ρωσικών παρεμβολών.