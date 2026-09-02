Λιθουανία: Προτείνει συλλογική αντίδραση του ΝΑΤΟ στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας , Ρόμπερτας Κάουνας, εκτιμά ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να βρει την κατάλληλη απάντηση στην απειλή που συνιστούν οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αλλάξει», δήλωσε ο Κάουνας σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα των λιθουανικών μέσων ενημέρωσης.

«Αυτό σημαίνει ότι, ως οργανισμός, το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις απειλές στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να απαντά σε αυτές με αντίστοιχη αντίδραση», πρόσθεσε.

Ο Κάουνας έκανε τις δηλώσεις αυτές αναφερόμενος στην αποτυχημένη επίθεση με drone που έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για την οποία η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί υπεύθυνη τη Ρωσία.

Όταν ρωτήθηκε γιατί το ΝΑΤΟ δεν επικαλέστηκε το Άρθρο 4 σε σχέση με το περιστατικό, ο Κάουνας δήλωσε ότι η Γερμανία είχε χαρακτηρίσει ξεκάθαρα τη Ρωσία ως επιτιθέμενη πλευρά.

Το Άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων, όταν ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ δηλώσει ότι αντιμετωπίζει εξωτερική απειλή.

Η κυβέρνηση στο Βίλνιους είχε προηγουμένως εκφράσει την άνευ όρων αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία.