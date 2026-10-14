Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Πάνω από 3.000 όπλα σε 24 χαρτοκιβώτια, είχαν δηλωθεί ως «Γυαλιά ηλίου, χάντρες»

Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΑΔΕ, με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων, εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο και προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray. Το κοντέινερ, με δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», είχε αφιχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.

Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Στον καθολικό φυσικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν συνολικά 3.081 τεμάχια όπλων.

Αναλυτικά κατασχέθηκαν:

1.900 στιλέτα

470 μαχαίρια-πεταλούδα

300 σπαθιά (μήκος λάμας 45 εκατοστά)

175 σπαθιά (μήκος λάμας 50 εκατοστά)

120 σπαθιά (μήκος λάμας 42 εκατοστά)

110 σιδηρογροθιές

6 μαχαίρια-καράμπιτ (κυρτά μαχαίρια)

Τα παραπάνω είδη εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί όπλων και κατασχέθηκαν κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει εντατικά τους στοχευμένους ελέγχους στις εμπορευματικές ροές για τη διασφάλιση της νομιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.