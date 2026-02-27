Λιανεμπόριο: Αυξημένος 6,9% ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο

Άνοδο 6,9% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών στο ελληνικό λιανεμπόριο για τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.
Αναλυτικά:
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου
2024, παρουσίασε αύξηση 6,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025 αύξηση 10,3%.
Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 5,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου
2025 αύξηση 10,4%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Νοεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,3%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Νοεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,1%