Λευκός Πύργος: Περιορισμοί στις επισκέψεις λόγω εργασιών

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών στο μνημείο του Λευκού Πύργου, λόγω των οποίων θα αποκλείονται κάποιοι όροφοι για τους επισκέπτες για λόγους ασφαλείας.

Η ανακοίνωση:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το προσεχές διάστημα θα γίνονται εργασίες στο μνημείο του Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Πολιτισμού «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ». Κατά τη διάρκεια των εργασιών, που ξεκινούν σήμερα 17-9-2026, κάποιοι όροφοι θα αποκλείονται για τους επισκέπτες για λόγους ασφαλείας. Τα Σαββατοκύριακα η έκθεση θα λειτουργεί κανονικά. Προς την ολοκλήρωση των εργασιών, το μνημείο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό το χρονικό διάστημα 12 με 15 Οκτωβρίου 2026, όπως μας ενημέρωσε η ανάδοχος εταιρεία του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310267832.