Λευκός Οίκος: Ποιος ήταν ο 21χρονος δράστης των πυροβολισμών – Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αμερικανικών αρχών για το νέο περιστατικό πυροβολισμών, που σημειώθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο , τα ξημερώματα προς Κυριακή (24/05 – ώρα Ελλάδος).

Ο δράστης που πυροβόλησε κατά αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, έπεσε νεκρός από τα πυρά της Secret Service. Όπως αναφέρει το CNNi, πρόκειται για τον 21χρονο Ναζίρ Μπεστ, ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα και στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Ο Μπεστ είχε αποπειραθεί ξανά να μπει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν «ο Ιησούς Χριστός».

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα Social Media είχε γράψει πως είναι «γιος του Θεού», ενώ σε μία άλλη αναφερόταν απειλητικά προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι φορές που αποπειράθηκε να μπει στον Λευκό Οίκο

Σύμφωμα με το CNNi, αστυνομικοί είχαν συναντήσει τον Μπεστ πολλές φορές κοντά στον Λευκό Οίκο το περασμένο καλοκαίρι.

Ήταν «γνωστός στη Μυστική Υπηρεσία» επειδή «περπατούσε γύρω από το συγκρότημα του Λευκού Οίκου και ρωτούσε πώς να αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορα σημεία εισόδου».

Στις 26 Ιουνίου του 2025 είχε καταδικαστεί για «παρεμπόδιση εισόδου οχημάτων» σε μέρος του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου, ενώ στις 10 Ιουλίου του 2025, περπατούσε σε απαγορευμένη περιοχή έξω από τον Λευκό Οίκο. Ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Ιησούς και είπε «ότι ήθελε να συλληφθεί».

Ο Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο τη στιγμή του επεισοδίου, καθώς είχε ακυρώσει προγραμματισμένες μετακινήσεις του, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

«Έβγαλε όπλο από σάκο και πυροβόλησε»

«Δεν τον επηρέασε το περιστατικό, διαβεβαίωσε στην ανακοίνωση της Secret Service ο εκπρόσωπός της Άντι Γκουλιέλμι.

«Άνδρας που βρισκόταν κοντά στην περίμετρο ασφαλείας, έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Secret Service Άντι Γκουλιέλμι.

«Αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και έπληξαν τον δράστη, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, περαστικός χτυπήθηκε επίσης από σφαίρες», σημείωσε. «Κανένας πράκτορας δεν τραυματίστηκε», συμπλήρωσε.

Ο Ριντ Έιντριαν, καναδός τουρίστας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «ακούσαμε από 20 ως 25 εκπυρσοκροτήσεις, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί, κι όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει».

Η αστυνομία της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ εξετάζει και φωτογραφίζει αποδεικτικά στοιχεία AP Photo/Alex Brandon

«Ακούστηκαν δεκάδες πυροβολισμοί»

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως το σημείο, όπου έπεσα οι πυροβολισμοί.

Από την πλευρά της, η ανταποκρίτρια του ABC News στον Λευκό Οίκο, περιέγραψε: «Ήμουν στη μέση της καταγραφής ενός βίντεο με το iPhone μου από τη Βόρεια Πλατεία του Λευκού Οίκου όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούγονταν σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης, όπου παραμένουμε τώρα».

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Απριλίου, ο Τραμπ είχε γίνει στόχος ακόμη μίας ένοπλης επίθεσης κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτώ του Λευκού Οίκου.