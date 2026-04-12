Λευκός Οίκος: Οι έξι όροι των ΗΠΑ που απέρριψε το Ιράν οδηγώντας στο «ναυάγιο» του Ισλαμαμπάντ

Το Ιράν απέρριψε τους όρους της Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια των μαραθωνίων συνομιλιών στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο, οδηγώντας σε ναυάγιο τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου όπως αναφέρει το CNNi, οι όροι που έθεσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν περιλαμβάνουν:

Τερματισμό κάθε είδους εμπλουτισμού ουρανίου

Διάλυση των μεγάλων εγκαταστάσεων πυρηνικού εμπλουτισμού, οι οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο

Ανάκτηση των περισσότερων από 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που πιστεύεται ότι είναι θαμμένο υπόγεια

Αποδοχή ενός ευρύτερου «πλαισίου ειρήνης, ασφάλειας και αποκλιμάκωσης» που να περιλαμβάνει περιφερειακούς συμμάχους

Να τερματίσει τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών οργανώσεων Χαμάς, Χεζμπολάχ και Χούθι,

Πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και μηδενική χρέωση διοδίων για τη διέλευση πλοίων

Ο Τζει Ντι Βανς κατά την αναχώρησή του από το Ισλαμαμπάντ αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ότι κατέθεσε μια «καλύτερη και τελική» προσφορά, υπονοώντας ότι υπήρχε ακόμα χρόνος για το Ιράν να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ.

Οι δύο πλευρές ανέπτυξαν ένα βαθμό σεβασμού η μία για την άλλη αφού πέρασαν ώρες κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τον Τραμπ και άλλα άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ωστόσο, δεδομένης της προηγούμενης άρνησης του Ιράν σε μια σειρά από τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, δεν είναι σαφές ότι η Τεχεράνη θα υποχωρήσει στους όρους του Τραμπ σύντομα. Με το Στενό να παραμένει ουσιαστικά κλειστό, το Ιράν πιστεύει ότι έχει ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί έναντι των ΗΠΑ, μια θέση που ήταν σαφής στους διαπραγματευτές αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η ανακοίνωση του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στο στενό είναι μια άλλη τακτική πίεσης που αποσκοπεί στο να τονίσει αυτό το σημείο.