Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη υπογράψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν

Ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι οι μεσολαβούσες χώρες πρότειναν εκεχειρία 45 ημερών στον πόλεμο στο Ιράν , προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη υπογράψει την προτεινόμενη συμφωνία.

«Αυτή είναι μια ιδέα μεταξύ πολλών και ο πρόεδρος δεν την έχει εγκρίνει. Η επιχείρηση “Epic Fury” συνεχίζεται και ο πρόεδρος θα μιλήσει για αυτό στις 13:00» (20:00 ώρα Ελλάδας) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Η πρόταση εκεχειρίας

Σύμφωνα με το Axios, αξιωματούχοι του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, υπέβαλαν την πρόταση για 45ήμερη εκεχειρία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει τελεσίγραφο την Τρίτη το βράδυ πριν βομβαρδίσει τις υποδομές στο Ιράν.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από σήμερα και να ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Reuters πηγή ενήμερη για τις προτάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, ο Axios επικαλούμενος πηγές στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση, καθώς και σε χώρες της περιοχής, ενήμερες για τις επαφές, τόνισε πως διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.