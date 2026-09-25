Λευκός Οίκος: Λεπτομέρειες για τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας αναμένονται τη Δευτέρα

ΟΑμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι «θα συμβούν σπουδαία πράγματα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ υποδέχθηκε χθες τον Σι στον Λευκό Οίκο, ωστόσο δεν έχουν υπάρξει ενδείξεις για κάποια ουσιαστική πρόοδο σε μια σειρά ευαίσθητων ζητημάτων.

Ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο CNBC τόνισε ότι η Ουάσινγκτον θα δώσει τη Δευτέρα στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Κίνα.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διαχείρισης εμπορίου… έχουμε σημειώσει πρόοδο και τη Δευτέρα, νομίζω, θα δώσουμε στη δημοσιότητα πολύ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όσα πετύχαμε τις τελευταίες εβδομάδες στις διαπραγματεύσεις με την κινεζική πλευρά», τόνισε.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν με την Κίνα να εξαιρέσουν ορισμένα βασικά προϊόντα από τις εμπορικές διενέξεις, ανέφερε. Οι ΗΠΑ θα εξάγουν αγροτικά προϊόντα και ιατρικό εξοπλισμό, «ενώ θα λαμβάνουμε από αυτούς —ξέρετε— καταναλωτικά αγαθά και άλλα είδη που δεν θεωρούνται ευαίσθητα», πρόσθεσε.

«Έχουμε ουσιαστικά καταλήξει σε συμφωνία με την κινεζική πλευρά για πολλά από αυτά τα ζητήματα, σε τομείς όπου —αν προκύψουν εμπορικές διαφορές ή επιβληθούν δασμοί στο μέλλον— θα τα αφήνουμε αυτά απλώς στην άκρη».

Ο Γκριρ τόνισε επίσης ότι οι τρέχουσες συνομιλίες δεν αφορούν μια μικρή κατηγορία αμερικανικών μικροτσίπ υψηλής τεχνολογίας, για τα οποία απαιτούνται ειδικές άδειες εξαγωγής.

«Πρόκειται για τα διαμάντια της αμερικανικής τεχνολογίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διατηρούμε το προβάδισμα στην κούρσα για την σούπερ-νοημοσύνη, δηλαδή την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), και επομένως αυτές οι συζητήσεις… δεν περιλαμβάνονται ουσιαστικά στις εν λόγω διαπραγματεύσεις», είπε.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, είχε συνομιλίες αυτή την εβδομάδα με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ και δήλωσε ότι συμφώνησαν να παρατείνουν έως τις 10 Ιανουαρίου τη συμφωνία που είχε αναστείλει τον εμπορικό πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι αμοιβαίοι δασμοί είχαν ξεπεράσει το 100%.

«Απαράδεκτη η βοήθεια της Κίνας στο Ιράν»

Από την πλευρά ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντού τόνισε σήμερα ότι ο Τραμπ κατέστησε σαφές, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο με τον Σι, ότι η κινεζική βοήθεια προς το Ιράν είναι απαράδεκτη.

«Τους καταστήσαμε πολύ σαφές πριν από εβδομάδες ότι, οποιαδήποτε βοήθεια παρέχουν στο Ιράν -είτε άμεση είτε έμμεση, είτε αφορούσε πληροφορίες, εξαρτήματα ή στρατιωτικό εξοπλισμό- είναι εντελώς απαράδεκτη. Ο πρόεδρος Τραμπ το κατέστησε αυτό πολύ σαφές και χθες. Τους το λέμε διαρκώς», δήλωσε ο Περντού σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Αυτοί οι δύο ηγέτες αρχίζουν να αναπτύσσουν μια σχέση που βασίζεται σε κάποιον βαθμό εμπιστοσύνης, ενώ παράλληλα εργάζονται πάνω στα ζητήματα αυτά. Θέλω να πω, ήταν μια πολύ ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση και, κάθε φορά που συνομιλούν, νομίζω ότι διαπιστώνουμε ένα διαφορετικό επίπεδο οικειότητας όσον αφορά τα δύσκολα ζητήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε», πρόσθεσε.