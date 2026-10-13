Λευκός Οίκος: Η πρώτη ενημέρωση της Κέιτι Ζακαράια – Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος Τύπου

Την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους ως νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου πραγματοποίησε σήμερα, η Κέιτι Ζακαράια, η οποία διαδέχθηκε την Καρολάιν Λέβιτ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η δικηγόρος και συντηρητική πολιτική σχολιάστρια Κέιτι Ζακάρια, η οποία εργάζεται στην Trump Media & Technology, αναλαμβάνει καθήκοντα νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι η Κέιτι Ζακαράια θα αναλάβει τα καθήκοντά της ως εκπρόσωπος Τύπου αύριο, Ημέρα του Κολόμβου, και θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνέντευξη Τύπου την Τρίτη στις 9:30 π.μ., στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Η Κέιτι βρίσκεται στο πλευρό μου, τουλάχιστον πνευματικά, από την αρχή και θα κάνει εξαιρετική δουλειά!», πρόσθεσε.

Η Ζακάρια, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται «ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ», διαδέχεται την Καρολάιν Λέβιτ, που αποχώρησε από την κυβέρνηση Τραμπ στα τέλη Αυγούστου.

Η Λέβιτ είχε λάβει άδεια μητρότητας μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της νωρίτερα φέτος, ενώ αναμένεται να ενταχθεί στο Fox News τον επόμενο μήνα ως τηλεοπτική σχολιάστρια.

Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου κατάγεται από την Καλιφόρνια και είναι δικηγόρος. Αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Πέπερνταϊν (Pepperdine University).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της διετέλεσε πρόεδρος της οργάνωσης των Ρεπουμπλικανών στο πανεπιστήμιό της, ενώ πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων του Λευκού Οίκου, επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου, καθώς και στην Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με το επαγγελματικό της προφίλ στο LinkedIn, η Ζακαράια εργάζεται από τον Ιούνιο ως ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας στην Trump Media, την εταιρεία στην οποία ανήκει η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, που χρησιμοποιεί κατά προτίμηση ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, διατελεί νομική σύμβουλος της Fix California, μιας συντηρητικής οργάνωσης πολιτικού ακτιβισμού που ιδρύθηκε από τον Ρίτσαρντ Γκρένελ, ειδικό προεδρικό απεσταλμένο του Τραμπ για ειδικές αποστολές και πρώην επικεφαλής του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι.

Τον Μάρτιο, η Ζακαράια ολοκλήρωσε τη δίμηνη θητεία της ως εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn.

Επιπλέον, η σελίδα της στη βάση δεδομένων IMDb καταγράφει δεκάδες εμφανίσεις της σε πολιτικές εκπομπές του Fox News και άλλων συντηρητικών μέσων ενημέρωσης.