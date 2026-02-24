Λευκός Οίκος για Ιράν: Πρώτη επιλογή Τραμπ η διπλωματία, αλλά και θανατηφόρα ισχύς αν χρειαστεί

«Η πρώτη επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία», δηλώνει η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, «αλλά όπως έχει δείξει, είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη θανατηφόρα ισχύ του αμερικανικού στρατού εάν χρειαστεί».

Η ίδια τόνισε ότι ο Τραμπ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει ποια πορεία δράσης θα ακολουθήσει εναντίον του Ιράν: «Έχω δει πολλές εντυπωσιακές αναφορές την τελευταία ημέρα που είναι εντελώς αναληθείς. Και όποιος κάνει εικασίες στα μέσα ενημέρωσης, κρυμμένος πίσω από μια ανώνυμη πηγή, προσποιούμενος ότι ξέρει τι σκέφτεται ο πρόεδρος Τραμπ ή μια απόφαση που θα λάβει σχετικά με τη δράση κατά του Ιράν, δεν έχει ιδέα για τι μιλάει», είπε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση της Λέβιτ έγινε ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συγκεντρώνουν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή και οι δύο πλευρές ετοιμάζονται για νέο κύκλο συνομιλιών στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης από την κατάληξη των οποίων θα κριθεί σε ένα μεγάλο βαθμό αν και πότε ο Αμερικανός πρόεδρος θα διατάξει στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έχει προγραμματίσει να ενημερώσει τους κορυφαίους επικεφαλής του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο αργότερα την Τρίτη, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου δήλωσε ότι δίνει στην Τεχεράνη περίπου 10 έως 15 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία.