Λευκός Οίκος για αποχώρηση ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ θα το συζητήσει με τον Ρούτε

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ «δοκιμάστηκε και απέτυχε» κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ερωτηθείσα για το αν συζητείται το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ .

Η Καρολάιν Λέβιτ πρόσθεσε ότι: «Είναι κάτι που συζήτησε ο πρόεδρος και νομίζω ότι θα το συζητήσει σε λίγο με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Θα σας τα πει και ο ίδιος».

Υπενθυμίζεται ότι τρεις μήνες πριν από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Μαρκ Ρούτε επισκέπτεται την Ουάσινγκτον (έως τις 12 Απριλίου), εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης στην ιστορία της Συμμαχίας, καθώς το μέλλον της τίθεται εκ νέου ανοιχτά υπό αμφισβήτηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.