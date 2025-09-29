Λευκός Οίκος: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα

Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Λευκός Οίκος, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Δευτέρας.

Ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουν και οι δυο πλευρές, ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει με το Κατάρ (ένας εκ των διαμεσολαβητών) τονίστηκε.

Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο εμπεριέχει ένα δίλημμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό: Να αποδεχτεί το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ή να διακινδυνεύσει μια δημόσια ρήξη με τις ΗΠΑ και να έρθει αντιμέτωπος με μια ακόμη χειρότερη διεθνή απομόνωση τονίζει στο μεταξύ το πρακτορείο Axios