«Λευκή» Νύχτα στην αγορά της Καλαμαριάς – Ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα τα καταστήματα

Απόψε η Καλαμαριά φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται μία από τις πιο φωτεινές και χαρούμενες νύχτες της χρονιάς. Πρόκειται για την πρώτη «Λευκή» Νύχτα με ανοιχτά καταστήματα και φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού.

Λίγο μετά τις 20.00 η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δίνοντας επίσημα το σύνθημα για την έναρξη της πιο μαγικής περιόδου του χρόνου και αμέσως μετά η κεντρική σκηνή θα γεμίσει φως και μουσική, καθώς η Ρένα Μόρφη θα χαρίσει μια μεγάλη γιορτινή συναυλία που κορυφώνει όλα τα δρώμενα της βραδιάς και υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.