Λέρος: Σύλληψη 33χρονου διακινητή μεταναστών – Εντοπισμός 28 αλλοδαπών

Στη σύλληψη ενός 33χρονου υπηκόου Αζερμπαϊτζάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Λέρο, μετά από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε μετανάστες από τα τουρκικά παράλια προς το νησί.

Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν το Λιμεναρχείο ενημερώθηκε για ύποπτο σκάφος που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές της Λέρου. Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν ένα περιπολικό πλοίο και το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών και επιχείρησε να διαφύγει πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Λίγη ώρα αργότερα, το σκάφος προσάραξε στις ανατολικές ακτές του όρμου Παντελίου, όπου οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν.

Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες από στελέχη του Λιμενικού, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου. Οι αρχές εντόπισαν συνολικά 29 αλλοδαπούς, εκ των οποίων οι 25 άνδρες και τέσσερις γυναίκες, στις περιοχές Παντέλι, Πλάτανος και Ξηρόκαμπος.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αλλοδαποί υπέδειξαν έναν 33χρονο ως τον διακινητή τους. Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διακίνηση, έκθεση ζωής σε κίνδυνο και απείθεια. Οι λιμενικές αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση του ταχύπλοου σκάφους.