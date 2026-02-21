Λέρος: 28 αλλοδαποί έφθασαν με ταχύπλοο τη νύχτα – Συνελήφθη 27χρονος ως διακινητής

Είκοσι οκτώ αλλοδαπούς, αποβίβασε ταχύπλοο σκάφος χθες το βράδυ στη Λέρο, αφού προηγήθηκε καταδίωξη από σκάφος του Λιμενικού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, τις βραδινές ώρες χθες, ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε ένα ύποπτο ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές της Λέρου. Ακολούθησε καταδίωξη, όπου ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του περιπολικού και προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς. Στη συνέχεια, το ταχύπλοο προσάραξε σε βραχώδη ακτή στην περιοχή «Βουρλίδια» ανατολικά της Λέρου, αποβιβάζοντας τους επιβάτες.

Κατόπιν ερευνών από στελέχη του Λιμενικού εντοπίστηκαν συνολικά είκοσι οκτώ αλλοδαποί (8 άνδρες, 5 γυναίκες και 15 ανήλικοι). Ένας εκ των αλλοδαπών διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου, για ιατρική περίθαλψη, αλλά στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Από το Λιμεναρχείο Λέρου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 27χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, για παράνομη είσοδο στη χώρα, διακίνηση, έκθεση ζωής σε κίνδυνο και απείθεια, καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, ως ο διακινητής που τους μετέφερε από την Τουρκία στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, από τη Λιμενική Αρχή κατασχέθηκε το σκάφος.