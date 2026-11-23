Γαλλίδα υποψήφια για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν, από το κόμμα «Εθνική Συσπείρωση» (Rassemblement National), δήλωσε κατηγορηματικά τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το μέλλον της δεν περιλαμβάνει την προσχώρησή της στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

«Σίγουρα δεν πιστεύω ότι η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάντησα τον Ουκρανό πρέσβη τη Δευτέρα (16 Νοεμβρίου). Του εξέφρασα τη στήριξή μας προς την Ουκρανία, τη στήριξή μας προς τον ουκρανικό λαό, αλλά πιστεύω ότι το μέλλον της Ουκρανίας σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε σε συνέντευξή της στην πλατφόρμα ενημέρωσης India Global Review.

Όταν ερωτήθηκε εάν η Ουκρανία θα πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, η Λεπέν απάντησε ότι «όλα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη».

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου 2027. Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει περισσότερο από το 50% των ψήφων, οι δύο υποψήφιοι που θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους θα περάσουν στον δεύτερο γύρο, στις 2 Μαΐου.