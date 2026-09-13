Λέμβος προσάραξε σε αβαθή νερά στη Χαλκιδική

Σε αβαθή προσάραξε λέμβος, σημαίας Σουηδίας, με έναν αλλοδαπό, υπήκοο Σουηδίας, επιβαίνοντα, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΚΥΨΑ» του Δήμου Κασσάνδρας.

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών για περιστατικό.

Ο 68χρονος επιβαίνοντας βγήκε στην ακτή με ιδίες δυνάμεις, καλά στην υγεία του, ενώ η λέμβος προσδέθηκε με ασφάλεια σε παρακείμενη πλωτή εξέδρα. Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, απαγορεύτηκε ο απόπλους της λέμβου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας, ενώ από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.