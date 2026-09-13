ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λέμβος προσάραξε σε αβαθή νερά στη Χαλκιδική

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Σε αβαθή προσάραξε λέμβος, σημαίας Σουηδίας, με έναν αλλοδαπό, υπήκοο Σουηδίας, επιβαίνοντα, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΚΥΨΑ» του Δήμου Κασσάνδρας.

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών για περιστατικό.

Ο 68χρονος επιβαίνοντας βγήκε στην ακτή με ιδίες δυνάμεις, καλά στην υγεία του, ενώ η λέμβος προσδέθηκε με ασφάλεια σε παρακείμενη πλωτή εξέδρα. Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, απαγορεύτηκε ο απόπλους της λέμβου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας, ενώ από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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