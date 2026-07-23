Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου

Στον εντοπισμό λέμβου και τη διάσωση μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου προέβησαν οι λιμενικές αρχές στα νότια της Κρήτης το πρωί της Πέμπτης (23/7).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εντοπίστηκαν 51 αλλοδαποί σε λέμβο από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex στα 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή πλωτού του Λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγιάς.