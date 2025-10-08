Λεκορνί: Η Γαλλία μπορεί να έχει νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες

Ο τελών υπό παραίτηση και προσωρινός πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε την Τετάρτη (8/10) ότι ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να είναι σε θέση να ορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες, προσθέτοντας ότι η προοπτική πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών απομακρύνεται.

«Είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης της Βουλής μειώνονται και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει στον Πρόεδρο να ορίσει πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες», δήλωσε ο Λεκορνί στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2.

Αναγνώρισε ωστόσο ότι υπάρχουν διαφορές αντιλήψεων μεταξύ των κομμάτων, ως προς τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 που ωστόσο, όπως πιστεύει, μπορούν να ξεπεραστούν.

Ακόμα ανέφερε ότι η αμφισβητούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

«Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να πραγματοποιηθεί μια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», δήλωσε ακόμα ο Λεκορνί.

Ακόμα ανέφερε αναστολή της μεταρρύθμισης, η οποία περιλάμβανε την αύξηση του νόμιμου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο έτη σε 64, θα κοστίσει στο υπουργείο Οικονομικών 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προανήγγειλε μήνυμα του Εμανουέλ Μακρόν στον γαλλικό λαό και σημείωσε πως δεν είναι μία καλή περίοδος για να αλλάξει ο πρόεδρος της χώρας.

«Ας μην κάνουμε τους Γάλλους να πιστέψουν ότι είναι ο πρόεδρος που ψηφίζει τον προϋπολογισμό», δήλωσε

Προσέθεσε πως συνέπειες της μη κατάρτισης προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του έτους θα είναι δραστικές για τη χώρα.

Πηγή: Reuters, AFP