Λέκκας για μεγάλες φωτιές: «Η νέα κανονικότητα» – Τι φέρνει η «εξελισσόμενη κλιματική κρίση»

Οι μεγάλες φωτιές που πλήττουν τη χώρα μας είναι αποτέλεσμα μιας νέας πραγματικότητας, σημείωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας , τονίζοντας ότι «έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση», ενώ πρόσθεσε πως «αυτή είναι η νέα κανονικότητα».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (03/08), ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας, εξήγησε ότι τέτοιου είδους φωτιές «είναι νέα κανονικότητα γιατί έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση, μια κλιματική κρίση την οποία αναμέναμε μετά από 2-3 δεκαετίες, αλλά ήδη τη βιώνουμε εδώ και 6-8 χρόνια».

Όπως ανέφερε, «αυτό σημαίνει πως θα έχουμε ακραία φαινόμενα, μεγάλες περιόδους ξηρασίας, υψηλότατες θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θυελλώδεις ανέμους και, στη συνέχεια, θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία έπονται, συνήθως».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «όλα αυτά δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα δασικών πυρκαγιών και μάλιστα και μεγάλου αριθμού δασικών πυρκαγιών», τονίζοντας πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εμφανίζονται πιο συχνά και να εναλλάσσονται ταχύτερα.