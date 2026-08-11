Λέκκας: Διαφορές και ομοιότητες των σεισμών σε Κολομβία και Βενεζουέλα – Γιατί έπεσαν τα κτήρια

Τις βασικές ομοιότητες και τις διαφορές ύστερα από τους διαδοχικούς φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα και την Κολομβία ανέλυσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως τόνισε, υπάρχουν κοινά στοιχεία με τη σεισμική δόνηση της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «το αποτέλεσμα των δυο αυτών σεισμών ήταν το ίδιο, όχι τόσο ως προς τα μεγέθη, αλλά ως προς την τρωτότητα των κατασκευών».

«Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν σοβαρές βλάβες σε ψηλά κτίρια που βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο», σημείωσε ακόμη μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Στη Βενεζουέλα ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ενώ στην Κολομβία ήταν ένας σεισμός βάθους, με αποτέλεσμα η σεισμική ενέργεια να μεταδοθεί σε μεγάλες αποστάσεις και να επηρεάσει με ιδιαίτερο τρόπο τις κατασκευές», τόνισε. «Το επίκεντρο βρίσκεται κάτω από το Κάλι. Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικούς σεισμούς οι οποίοι είχαν το ίδιο αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο γεγονός ότι στην Κολομβία είχαν κατάρρευση ψηλών κτηρίων εξήγησε: «Οι μεγάλες περίοδοι των σεισμικών κυμάτων συντονίζονται με τα ψηλά κτίρια που έχουν μεγάλες περιόδους» εξηγώντας ότι αυτός ο συντονισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για την εικόνα των καταρρεύσεων.

Η ιδιαιτερότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι ζημιές δεν ξεκινούν από την κορυφή , αλλά από τα χαμηλότερα επίπεδα επεκτείνονται στη συνέχεια στους υψηλότερους ορόφους και τελικά μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία του φέροντος οργανισμού και σε κατάρρευση ολόκληρου του κτίσματος.

«Οι βλάβες αρχίζουν από το ισόγειο, από την τοιχοποιία, τον πρώτο και δεύτερο όροφο και στη συνέχεια ακολουθεί κατάρρευση και ανατροπή ολόκληρων των κτηρίων. Είναι μία ιδιάζουσα περίπτωση, η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε αυτούς που είναι μέσα στα κτήρια να διαφύγουν».

Μάλιστα, όπως τόνισε, πρόκειται για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με βάση αντισεισμικούς κανονισμούς και δεν είναι αυθαίρετες ή πρόχειρες κατασκευές.

«Θα είχαμε πολύ περισσότερες ζημιές αν ήταν επιφανειακός ο σεισμός»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το μεγάλο εστιακό βάθος λειτούργησε ως ένας από τους παράγοντες που περιόρισαν τελικά την έκταση των καταστροφών.

«Δεν το συζητάμε, θα ήταν πάρα πολλές οι ζημιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας στο ερώτημα τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν ο σεισμός είχε σημειωθεί σε πολύ μικρότερο βάθος.

Όπως εξήγησε, όταν ένας σεισμός εκδηλώνεται σε μεγάλο βάθος, ένα μέρος της ενέργειας απορροφάται κατά τη διαδρομή των σεισμικών κυμάτων μέσα από τα πετρώματα.

Αντίθετα, ένας ισχυρός επιφανειακός σεισμός μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες καταστροφές κοντά στην περιοχή του επικέντρου.