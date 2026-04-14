Λαζαρίδης: Ο διορισμός μου ήταν νόμιμος – Δεν σκέφτομαι να παραιτηθώ

Απαντήσεις για το θέμα του πτυχίου του και για τη σφοδρή κριτική που δέχεται, έδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Μακάριος Λαζαρίδης έστρεψε τα βέλη του προς τους επικριτές του επιδεικνύοντας μάλιστα το πτυχίο του, από το κολέγιο Southeastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα τότε στην Ελλάδα, το οποίο επέλεξε το 1987 ως «συνειδητή επιλογή» για τις σπουδές του.

Αποφοίτησα το 1992. Αυτό εδώ είναι το πτυχίο. Τελείωσα πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία.

Οι σημερινοί αυτόκλητοι επικριτές μας σήμερα δεν θα έβγαζαν ούτε το πρώτο εξάμηνο.

Αποφοίτησαν κορυφαίοι άνθρωποι. Έκαναν μεταπτυχιακά σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, είπε μιλώντας στο OPEN, και δείχνοντας και φωτογραφίες. Ο κύριος Λαζαρίδης τόνισε πως ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα σπουδών, πολύ αυστηρό και πως δεν θα απολογηθεί για επιλογές ζωής που έκανε πριν από 40 χρόνια.