Λαζαρίδης κατά Δένδια για δηλώσεις περί δημοσκοπικών επιδόσεων

Κριτική στον Νίκο Δένδια άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας από το Αγρίνιο σχετικά με τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τις δημοσκοπήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας, κατά την τοποθέτησή του στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας, αναφέρθηκε στα ποσοστά που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις και κάλεσε, ενόψει του συνεδρίου του Μαΐου, να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική και ανοιχτή συζήτηση.

Λαζαρίδης: «Η ΝΔ είναι ενωμένη»

Σήμερα μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90.1 ο Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε στις δηλώσεις Δένδια.

«Την Παρασκευή το βράδυ ήμουνα στην κοπή πίτας της ΝΔ στην Καβάλα δεν διαπίστωσα κανένα άγχος των φίλων και ψηφοφόρων της ΝΔ, δεν είδα να έχει αποκοπεί το DNA της παρατάξεως μας από τους πολίτες που παραδοσιακά είναι εκεί και στηρίζουν τη ΝΔ. Νομίζω ότι ούτε ο κ. Δένδιας θα είναι προβληματισμένος φαντάζομαι ειδικά μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που μας δείχνουν σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 31%. Θα συζητάμε τα ποσοστά της ΝΔ από συστάσεως του ελληνικού κράτους; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχουν ζητήματα στη ΝΔ, η ΝΔ είναι ενωμένη περισσότερο από ποτέ. Στόχος μας είναι μια μάχη μια νίκη ούτως ώστε να υπάρξει η τρίτη θητεία της ΝΔ και το πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί ακραδάντως. Από εκεί και πέρα αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ΝΔ, να πάρω την άποψη του κ. Δένδια τον οποίο τον σέβομαι και τον εκτιμώ, ευθύνεται ένας; Δηλαδή ευθύνεται για παράδειγμα ο αρχηγός της παράταξης, ο Πρωθυπουργός; Οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί δεν έχουν ευθύνες; Αν ισχύει αυτό το οποίο λέει ο κ. Δένδιας φαντάζομαι ότι έχει κάνει κι εκείνος την αυτοκριτική του, έχει διαπιστώσει τι δεν έχει κάνει καλά ούτως ώστε η ΝΔ να μην είναι σε αυτή την κατάσταση που εκείνος υποστηρίζει και θα έχει κάνει και τις εισηγήσεις του. Αυτό φαντάζομαι, δεν είναι το λογικό αυτό;»

Την ίδια ώρα ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε πως «αν είσαι πρωτοκλασάτο στέλεχος της ΝΔ και έχεις δώσει μάχες και δίνεις καθημερινά μάχες για την παράταξη σου, αν εντοπίζεις κάτι το συζητάς στα συλλογικά σου όργανα και πρωτίστως με τον πρωθυπουργό και πρωτίστως με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, δεν βγαίνεις να το λες σε κομματικές εκδηλώσεις μόνο. Εγώ αν ήμουνα πρωτοκλασάτος υπουργός επτά χρόνια δεν θα τις έκανα αυτές τις δηλώσεις. Δεν βοηθάνε».

Και κατέληξε υποστηρίζοντας τα εξής: «Θεωρώ θεμιτό σε κάθε πολιτικό να έχει τις δικές του φιλοδοξίες αρκεί να μην κάνουν κακό στην παράταξη. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει τον Κυρ. Μητσοτάκη όπου μετά από επτά χρόνια διακυβερνήσεως με σοβαρά προβλήματα και σοβαρές κρίσεις βρίσκεται 18 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα αγγίζοντας το 32% νομίζω ότι δεν πρέπει να πατάει καλά πολιτικά. Αφήστε να γίνουν οι εθνικές εκλογές, ας έχουν όλοι τις θεμιτές φιλοδοξίες αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να ξέρουν ότι η αλλαγή στην ΝΔ αργεί πολύ ακόμα».

Οι δηλώσεις Δένδια

Όπως προαναφέρθηκε ότι ο Νίκος Δένδιας το βράδυ της Τετάρτης (18/2) στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, για την κοπή της βασιλόπιτας έκανε αναφορά στις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ, ζητώντας στο συνέδριο του Μαΐου να γίνει μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων για να διαπιστωθεί «τι δεν κάνουμε σωστά».

Συγκεκριμένα ο υπουργός Άμυνας δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Εμείς είμαστε δίπλα στον άνθρωπο του μόχθου, δίπλα στη μεσαία τάξη, δίπλα σε αυτόν που σηκώνεται το πρωί για να κερδίσει το μεροκάματο, δίπλα στον μισθωτό, δίπλα στον συνταξιούχο, δίπλα στο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, δίπλα στο στέλεχος των Σωμάτων Ασφαλείας, δίπλα σε αυτόν που αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό είμαστε και αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η Νέα Δημοκρατία παύει να έχει λόγο ύπαρξης. Θέλω όμως εδώ, επειδή εδώ είμαστε οικογένεια, να συμμεριστώ μια αγωνία μου μαζί σας.

Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Μια παράταξη σύνθεσης. Ξεκινάει από το δημοκρατικό άκρο της δεξιάς παράταξης και φτάνει και συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του Κέντρου. Έχει καταγράψει στην πορεία της ιστορικές νίκες ως παράταξη. Δεν θα πάω πίσω στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο περήφανο 54%. Έχουμε όμως πάει και στο 49% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στο 47% του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έχουμε πάει και στην θριαμβευτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2023, με σχεδόν 41%.

Έχω λοιπόν αγωνία, αγωνία μεγάλη, βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, όχι της παράταξης, να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια. Άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό, που μας αξίζει».