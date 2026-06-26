Λαβρόφ: Ο ρόλος των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αποσαφηνιστεί

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ζήτησε σήμερα «αποσαφήνιση» του ρόλου των ΗΠΑ στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε γραπτές απαντήσεις προς ερωτήσεις των ΜΜΕ, ο Λαβρόφ κλιμάκωσε έναν διαξιφισμό που είχε με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το κατά πόσον οι πρόεδροι Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ είχαν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το περίγραμμα ειρηνευτικής συμφωνίας όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα πέρυσι.

Η Ρωσία λέει ότι υπήρξε όντως συμφωνία, στην οποία αναφέρεται συχνά ως «το πνεύμα του Άνκορατζ».

Όμως ο Ρούμπιο, που μιλούσε χθες Πέμπτη στους δημοσιογράφους, αρνήθηκε ότι επιτεύχθηκε οποιαδήποτε συμφωνία.

«Υπήρξε μια πρόταση στην Αλάσκα, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία στην Αλάσκα. Αν είχε υπάρξει συμφωνία, θα είχαμε ένα τέλος στον πόλεμο», είπε ο Ρούμπιο.

Απαντώντας, ο Λαβρόφ παρέθεσε την πιο λεπτομερή μέχρι σήμερα εκδοχή του τι έλαβε χώρα στη Συνάντηση Κορυφής τον περασμένο Αύγουστο.

Είπε πως ο Πούτιν πέρασε μια σειρά προτάσεων των ΗΠΑ που είχε φέρει στη Μόσχα ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ μερικές μέρες πιο πριν, απαριθμώντας τες σημείο προς σημείο και ελέγχοντάς με τον Γουίτκοφ –που ήταν παρών στη Συνάντηση Κορυφής με τον Τραμπ και τον Ρούμπιο– ότι ο ίδιος, δηλαδή ο Πούτιν, τις είχε σημειώσει σωστά.

Ο Λαβρόφ, που ήταν επίσης παρών στη συνάντηση, είπε ότι ο Γουίτκοφ απαντούσε κάθε φορά καταφατικά.

«Ως εκ τούτου, όταν ο συνάδελφός μου ο κ. Ρούμπιο λέει πως υπήρξαν μόνο προτάσεις στην Αλάσκα αλλά όχι συμφωνία, εγείρεται ένα ερώτημα όσον αφορά το τι εννοούμε πραγματικά με το ”συμφωνία”», είπε ο Λαβρόφ.

«Αν μία πλευρά –σε αυτή την περίπτωση οι ΗΠΑ–έβαλε στο τραπέζι τις προτάσεις της για μία διευθέτηση και έναν τρόπο να προσεγγιστεί αυτή η κρίση, και η άλλη πλευρά εξέφρασε τη συγκατάθεσή της σε αυτές τις προτάσεις, τότε το να ισχυρίζεσαι ότι δεν υπήρξε συμφωνία μοιάζει μάλλον άκομψο».

Πρόσθεσε πως «η όλη κατάσταση» σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Κρίσιμα σχόλια από τον Λαβρόφ και άλλους Ρώσους αξιωματούχους αυτήν την εβδομάδα, δείχνουν μια μετακίνηση στην εκτίμηση της Μόσχας για τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι οποίες καθυστερούν αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πόλεμο εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στον Τραμπ και σε άλλους ηγέτες της Δύσης την περασμένη εβδομάδα πως το Κϊεβο αναστρέφει το κλίμα στον πόλεμο με τα πλήγματα που διενεργεί βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, περιλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου και βιομηχανικών μονάδων.

Η Ρωσία το αμφισβητεί και λέει ότι θα επιτύχει νίκη στο πεδίο της μάχης αν οι διπλωματικές προσπάθειες δεν μπορέσουν να παραγάγουν μια ειρηνική διευθέτηση. Οι δυνάμεις της ελέγχουν περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας έπειτα από τέσσερα και πλέον χρόνια πολέμου.

Το Κρεμλίνο επανέλαβε σήμερα ότι εκτιμάει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Τραμπ και ελπίζει ότι θα επαναληφθούν.

Όμως ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση αν η Μόσχα θεωρεί πως οι ΗΠΑ είναι ουδέτερος μεσολαβητής, είπε πως δεν υπάρχει απόλυτη ουδετερότητα επειδή οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πωλούν όπλα και να παρέχουν τεχνολογική υποστήριξη στην Ουκρανία.