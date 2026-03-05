Λαβρόφ: Διαίρει και βασίλευε το δόγμα της Δύσης στη Μέση Ανατολή

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας από τους στόχους της επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή «ήταν να δημιουργηθεί ρήγμα μεταξύ των χωρών της περιοχής, του Ιράν και των Αράβων γειτόνων του, που βρίσκονταν σε διαδικασία ομαλοποίησης», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ .

Η Δύση στη Μέση Ανατολή λειτουργεί με βάση την αρχή του «διαίρει και βασίλευε», ανέφερε λέγοντας πως οι στρατηγικοί εταίροι της Ρωσίας υποφέρουν από τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ: «Όλοι όσοι υποφέρουν από την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι οι στρατηγικοί μας εταίροι», πρόσθεσε.

Η Ρωσία και οι εταίροι της στην παγκόσμια σκηνή θα κάνουν τα πάντα για να δημιουργήσουν θετικό κλίμα που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες:

«Θα κάνουμε τα πάντα για να συνεργαστούμε με άλλα ειρηνικά μέλη της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της Γενικής Συνέλευσης, για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα καταστήσει αυτή την επιχείρηση εντελώς αδύνατη», ανέφερε ενώ ισχυρίστηκε ότι στον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν εμπλέκεται και το ΝΑΤΟ.

«Η λογική πίσω από τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή είναι να «τελειώσουν» το σημερινό καθεστώς στο Ιράν», σημείωσε ζητώντας διακοπή των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.