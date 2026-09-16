Λαβρόφ: Αν η Ευρώπη επιτεθεί στη Ρωσία, ο πόλεμος θα είναι πολύ σύντομος

ΗΜόσχα ανεβάζει εκ νέου τους τόνους απέναντι στην Ευρώπη, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ να δηλώνει ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε ευρωπαϊκές χώρες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε περίπτωση ευρωπαϊκής επίθεσης κατά της Ρωσίας, «ο πόλεμος θα είναι πολύ σύντομος».

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επιτεθούμε στην Ευρώπη. Τονίζω ότι δεν έχουμε κανένα συμφέρον να το κάνουμε. Ωστόσο, εάν η Ευρώπη, η οποία καθημερινά αναφέρεται σε πολεμικές προετοιμασίες κατά της Ρωσίας, επιτεθεί στη Ρωσία, θα πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό πόλεμο και θα είναι πολύ σύντομος», δήλωσε ο Λαβρόφ στο Διεθνές Φεστιβάλ Νεολαίας.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η Δύση επιχειρεί να διατηρήσει την κυριαρχία της χρησιμοποιώντας «βρόμικες μεθόδους», προσθέτοντας ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με τις δυτικές χώρες.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε επίσης ότι για τη διευθέτησή του απαιτείται η αντιμετώπιση των «γενεσιουργών αιτιών» της σύγκρουσης.

«Έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία»

Σε ό,τι αφορά το διπλωματικό πεδίο, ο Ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμμετάσχει τόσο σε διμερείς όσο και σε τριμερείς διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και αναμένει προτάσεις για νέες συνομιλίες.

«Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας, οι οποίοι επισκέφθηκαν πρόσφατα ξανά τη Ρωσική Ομοσπονδία, προτείνουν τη διεξαγωγή τριμερών διαπραγματεύσεων. Το σχήμα αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Είμαστε έτοιμοι τόσο για διμερείς όσο και για τριμερείς διαπραγματεύσεις. Δεν τις έχουμε απορρίψει ποτέ», δήλωσε ο Λαβρόφ στο Διεθνές Φεστιβάλ Νεολαίας στο Αικατερίνμπουργκ.

«Θα περιμένουμε προτάσεις, αλλά μπορώ να σας πω εμπιστευτικά ότι δεν τρέφουμε μεγάλες αυταπάτες», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι η Μόσχα θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση από την Ευρώπη για επανέναρξη του διαλόγου, υποστηρίζοντας ότι ήταν η ευρωπαϊκή πλευρά εκείνη που διέκοψε τις σχέσεις με τη Ρωσία και όχι το αντίστροφο.