Λαβή Χάιμλιχ: Πώς γίνεται – Σωτήρια αν κάτι κάτσει στον λαιμό

Εφαρμόζοντας κοιλιακές ωθήσεις, η λαβή Χάιμλιχ μπορεί να απομακρύνει την απόφραξη από τον λάρυγγα και να αποκαταστήσει την κανονική ροή αέρα.

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο εκτέλεσης αυτής της βασικής παροχής πρώτων βοηθειών για ενήλικες, παιδιά και για τον εαυτό σας και παρέχει σημαντικές συμβουλές ασφαλείας που πρέπει να ακολουθήσετε.

Αναγνώριση πνιγμού: Το πρώτο βήμα

Πριν εκτελέσετε την λαβή Χάιμλιχ, επιβεβαιώστε ότι το άτομο πνίγεται. Τα κοινά σημάδια περιλαμβάνουν:

Αδυναμία ομιλίας ή βήχας

Τα χέρια πιάνουν τον λαιμό (το παγκόσμιο σημάδι πνιγμού)

Συριγμός ή ήχοι υψηλής έντασης

Μπλε απόχρωση (κυάνωση) σε χείλη και δέρμα λόγω έλλειψης οξυγόνου

Εάν το άτομο βήχει δυνατά, ενθαρρύνετέ το να συνεχίσει, καθώς μπορεί να αποβάλει μόνο του το αντικείμενο.

Οδηγός βήμα-προς-βήμα για την λαβή Χάιμλιχ σε ενήλικες

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν το θύμα πνιγμού έχει τις αισθήσεις του και δεν μπορεί να αναπνεύσει:

Ζητήστε συγκατάθεση : Επιβεβαιώστε ότι πνίγονται και ρωτήστε αν μπορείτε να βοηθήσετε.

: Επιβεβαιώστε ότι πνίγονται και ρωτήστε αν μπορείτε να βοηθήσετε. Τοποθετήστε τον εαυτό σας : Σταθείτε πίσω από το άτομο και τοποθετήστε τα χέρια σας γύρω από την μέση του.

: Σταθείτε πίσω από το άτομο και τοποθετήστε τα χέρια σας γύρω από την μέση του. Κάντε μια γροθιά : Τοποθετήστε την πλευρά του αντίχειρα της γροθιάς ακριβώς πάνω από τον αφαλό του θύματος, αλλά κάτω από το θώρακα.

: Τοποθετήστε την πλευρά του αντίχειρα της γροθιάς ακριβώς πάνω από τον αφαλό του θύματος, αλλά κάτω από το θώρακα. Πιάστε τη γροθιά σας : Πιάστε τη γροθιά σας με το άλλο σας χέρι.

: Πιάστε τη γροθιά σας με το άλλο σας χέρι. Εκτελέστε κοιλιακές ωθήσεις : Τραβήξτε απότομα προς τα μέσα και προς τα πάνω. Χρησιμοποιήστε αρκετή δύναμη για να δημιουργήσετε μια ισχυρή αποβολή αέρα από τους πνεύμονες για να απομακρύνετε το αντικείμενο.

: Τραβήξτε απότομα προς τα μέσα και προς τα πάνω. Χρησιμοποιήστε αρκετή δύναμη για να δημιουργήσετε μια ισχυρή αποβολή αέρα από τους πνεύμονες για να απομακρύνετε το αντικείμενο. Επαναλάβετε: Εκτελέστε έως και 5 κοιλιακές ωθήσεις ή μέχρι να αποβληθεί το αντικείμενο.

Πώς να εκτελέσετε την λαβή Χάιμλιχ σε ένα παιδί

Η διαδικασία για τα παιδιά είναι παρόμοια με τους ενήλικες, με ορισμένες προσαρμογές:

Τοποθετήστε τον εαυτό σας : Γονατίστε ή καθίστε οκλαδόν, ώστε να ταιριάζετε με το ύψος του παιδιού.

: Γονατίστε ή καθίστε οκλαδόν, ώστε να ταιριάζετε με το ύψος του παιδιού. Εφαρμόστε ωθήσεις: Χρησιμοποιήστε πιο ήπιες, αλλά σταθερές κοιλιακές ωθήσεις. Αποφύγετε την υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε τραυματισμό.

Εκτέλεση του λαβής Χάιμλιχ στον εαυτό σας

Εάν πνίγεστε και είστε μόνοι:

Κάντε μια γροθιά : Τοποθετήστε τη γροθιά σας ακριβώς πάνω από τον αφαλό σας και κάτω από το θώρακά σας.

: Τοποθετήστε τη γροθιά σας ακριβώς πάνω από τον αφαλό σας και κάτω από το θώρακά σας. Πιάστε τη γροθιά σας : Χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι για να κρατήσετε τη γροθιά σας.

: Χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι για να κρατήσετε τη γροθιά σας. Σπρώξτε σε συμπαγή επιφάνεια: Σκύψτε πάνω από μια καρέκλα, πάγκο ή παρόμοιο αντικείμενο και πιέστε την κοιλιά σας με δύναμη πάνω της.

Λαβή Χάιμλιχ σε αναίσθητο άτομο

Εάν το θύμα χάσει τις αισθήσεις του:

Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες .

. Ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ: Ξεκινήστε τις θωρακικές συμπιέσεις και προσπαθήστε να αερίσετε τους πνεύμονες. Οι θωρακικές συμπιέσεις μπορεί να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του αντικειμένου.

Λαβή Χάιμλιχ: Συμβουλές για ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή

Αποφύγετε την υπερβολική δύναμη : Χρησιμοποιήστε αρκετή πίεση για να απομακρύνετε το αντικείμενο, αλλά αποφύγετε να προκαλέσετε τραυματισμό.

: Χρησιμοποιήστε αρκετή πίεση για να απομακρύνετε το αντικείμενο, αλλά αποφύγετε να προκαλέσετε τραυματισμό. Μάθετε πότε να σταματήσετε : Σταματήστε μόλις αποβληθεί το αντικείμενο ή εάν το άτομο αρχίσει να αναπνέει κανονικά.

: Σταματήστε μόλις αποβληθεί το αντικείμενο ή εάν το άτομο αρχίσει να αναπνέει κανονικά. Μην χτυπάτε την πλάτη (για ενήλικες): Το να χτυπάτε την πλάτη κατά τη διάρκεια του πνιγμού μπορεί μερικές φορές να ωθήσει το αντικείμενο πιο βαθιά.

Συχνές Ερωτήσεις

“Εκτελείται η λαβή Χάιμλιχ σε έγκυες;”

Ναι, για έγκυες γυναίκες ή άτομα με μεγάλο σωματικό μέγεθος, τοποθετήστε τα χέρια σας ψηλότερα στο στήθος, γύρω από τη βάση του στέρνου, για να εκτελέσετε ωθήσεις στο στήθος αντί για ωθήσεις στην κοιλιά.

“Είναι η λαβή Χάιμλιχ ασφαλής για βρέφη;”

Όχι, για βρέφη κάτω του 1 έτους, δεν συνιστώνται ωθήσεις στην κοιλιά. Αντίθετα, εναλλάξτε ανάμεσα σε χτυπήματα στην πλάτη και πιέσεις στο στήθος, ενώ υποστηρίζετε το κεφάλι και τον λαιμό του βρέφους.

“Τι πρέπει να κάνω εάν η Χάιμλιχ δεν λειτουργεί;”

Εάν το αντικείμενο παραμένει τοποθετημένο, καλέστε αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες και συνεχίστε τις κοιλιακές ωθήσεις ή τις θωρακικές συμπιέσεις, εάν το άτομο χάσει τις αισθήσεις του.

Σύνοψη

Η λαβή Χάιμλιχ είναι μια βασική δεξιότητα που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι. Ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω, μπορείτε να σώσετε μια ζωή σε περίπτωση πνιγμού. Είτε για ενήλικες, είτε για παιδιά ή για εσάς, η κατανόηση του πότε και του τρόπου εκτέλεσης αυτής της λαβής μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα τη ζωή και τον θάνατο.

Πάντα να αναζητάτε ιατρική βοήθεια μετά από ένα περιστατικό πνιγμού, για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν υπολειπόμενες ζημιές ή επιπλοκές.