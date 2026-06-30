Λατινοπούλου για Σαμαρά: Δεν θα υπάρξει ούτε συνεργασία, ούτε δίαυλοι επαφής

Κατηγορηματικά απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινόπουλου , ενώ παράλληλα άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με την ακρίβεια.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 η κ. Λατινοπούλου υπογράμμισε αναφερόμενη στον Αντώνη Σαμαρά: «Δεν θα υπάρξει ούτε συνεργασία ούτε δίαυλοι επαφής. Ο κόσμος χρειάζεται ένα ξεκάθαρο κόμμα με μια ξεκάθαρη προοπτική».

Διευκρίνισε, ακόμη, η συγκεκριμένη θέση της ισχύει τόσο για πριν, όσο και για μετά τις εκλογές, καθώς όπως είπε «έχει κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος με αυτά τα πήγαινε έλα», ενώ ερωτηθείσα για το αν πολιτικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι ο κ. Σαμαράς, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ξεκαθάρισε ότι «πολιτικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση».

Αναφορικά με τα σενάρια που παρουσιάζουν μια πιθανή συνεργασία με τη ΝΔ, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής σημείωσε: «Υπάρχουν ήδη αυτοί οι οποίοι θα είναι εκεί, δίπλα στον κ. Μητσοτάκη όπως είναι τώρα, όπως είναι ο κ.Βελόπουλος ο οποίος σε κάθε δύσκολη στιγμή τον ψηφίζει σε ότι νομοσχέδιο κι αν φέρει ο κ. Μητσοτάκης . Όπου τον χρειάστηκε είναι εκεί άρα υπάρχουν οι καλοθελητές για να κάνουν κάτι τέτοιο».

Σε ό,τι αφορά στην επιστολή του κ. Φεύγα, η κ. Λατινοπούλου σχολίασε ότι θα άκουγε τον κ. Φεύγα «αν είχε παραιτηθεί».

«Έρχεται τώρα τελευταία στιγμή, βαλτός για να χαϊδέψει αυτιά; Αυτό είναι το λεγόμενο ξεκάρφωμα. Όποιος δεν παραιτήθηκε όταν αυτός ο νόμος ψηφίστηκε από τη ΝΔ ότι και να πει μετά την απομάκρυνση δεν έχει καμία σημασία ούτε για μένα ούτε για κανέναν νοήμονα πολίτη», συμπλήρωσε.

Όπως πρόσθεσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, «είχανε τον χρόνο να το καταδικάσουν, να φύγουν με ψηλά το κεφάλι και να πουν ότι αυτό δεν είναι ούτε η ΝΔ ούτε οι αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Από τη στιγμή που αποφάσισαν να μείνουν εκεί και να υπηρετήσουνε αυτό που ψήφισε η ΝΔ δεν υπάρχει καμία απολύτως προοπτική να αλλάξει ή να συγχωρεθεί από αυτούς οι οποίοι το είχαν κάνει και θα είχε προσπαθήσει να βρει και δίαυλους επαφής με δεξιά κόμματα αν τον ενδιέφερε τώρα γειά σας».

Η κυβέρνηση δεν είναι δυνατόν να παρεμβαίνει για να ορίσει τις τιμές

Η κα Λατινοπούλου σχολιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα για το πάγωμα των τιμών τόνισε ότι δεν είναι «καθόλου ευχαριστημένη», καθώς όπως εξήγησε «όταν σε μια χώρα αναγκάζεται η κυβέρνηση να συζητήσει με τις επιχειρήσεις ώστε να βρουν ένα δίαυλο επικοινωνίας για να βάλει η κυβέρνηση πλαφόν στις τιμές καταλαβαίνετε ότι αυτό σίγουρα δεν είναι ελεύθερη αγορά»

«Η κυβέρνηση δεν είναι δυνατόν σε καμία σοβαρή χώρα, σε καμία ελεύθερη αγορά να παρεμβαίνει για να ορίσει τις τιμές. Το κράτος δεν έχει καμία θέση, καμία δουλειά σε μια φιλελεύθερη οικονομία- εδώ δεν έχουμε φιλελεύθερη οικονομία, έχουμε σοσιαλισμό- δεν καμία δουλειά να παρεμβαίνει στο τι τιμές θα έχει ο ιδιωτικός τομέας», πρόσθεσε και διερωτήθηκε: «Σε ποια καθεστώτα υπήρχε πλαφόν στις τιμές; Μόνο στα κομμουνιστικά».

Σε ό,τι αφορά στην επιβολή πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου η πρόεδρος της Φωνής Λογικής σχολίασε ότι «έπρεπε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης» και εξήγησε ότι η πρόταση του κόμματός της είναι «η σταδιακή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ως και την κατάργηση».

Απαντώντας στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι αν καταργηθεί, η χώρα θα εκτροχιαστεί δημοσιονομικά, η κ. Λατινοπούλου είπε: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ταΐσει όλο αυτό το μεγάλο φαγοπότι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να ταΐσει άμα μειώσει τον Ειδικό Φόρο κατανάλωσης. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να ταΐζουμε τεράστιο υπουργικό σχήμα, δεν έχουμε σκοπό να ταΐζουμε τριπλάσιους μετακλητούς σε σχέση με τον Τσίπρα».

«Δεν έχουμε σκοπό να ταΐζουμε από λαθρομετανάστες ΜΚΟ γύφτους παραβατικούς. Επίσης δεν έχουμε σκοπό να είναι το κράτος ιδιωτικός τομέας δηλαδή να έχουμε δικούς μας φίλους κολλητούς οι οποίοι ιδρύουν ανώνυμες εταιρείες και μετά πηγαίνουμε εμείς και τους χρηματοδοτούμε είτε με απευθείας αναθέσεις είτε με έμμεσο δανεισμό γιατί είναι φίλοι οι τράπεζες και οι τραπεζίτες είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο», πρόσθεσε.

Κατά την ίδια, «δυο είναι οι στόχοι της κυβέρνησης, πρώτον να συνεχίζει το φαγοπότι το οποίο είναι το τεράστιο πελατειακό κράτος το οποίο έχει χτίσει. Και το δεύτερο, αυτούς τους δύο μήνες που θα μείνουν σταθερά στα ύψη οι τιμές ο μεγάλος Βεζύρης, ο Κυρ. Μητσοτάκης, θα εισπράξει και πάλι για να έρθει στην ΔΕΘ να μοιράσει πάλι ψίχουλα. Είναι νόμιμη ληστεία του κράτους, είναι σοσιαλιστές».

Τέλος, ερωτηθείσα για την πρόσφατη διαμάχη με τον κ. Παϊτέρη η κ. Λατινοπούλου διεμήνυσε ότι προτίθεται να το πάει μέχρι τέλους.

«Θα τα πούμε στις δικαστικές αίθουσες, το θέμα θα το λύσει η Ελληνική Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.