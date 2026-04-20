«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Ζητά διακοπή εργασιών μετά την υποχώρηση εδάφους σε εργοτάξιο στους Στάβλους Παπάφη

Ανακοίνωση σχετικά με σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί σε εργοτάξιο του Δήμος Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των πρώην Στάβλων Παπάφη, εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπήρξε υποχώρηση του εδάφους, συνοδευόμενη από διαρροή υδάτων και κατάρρευση κολόνας ηλεκτροδότησης. Ως αποτέλεσμα, οχήματα κατέληξαν μέσα στο σκάμμα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι η εργολάβος εταιρεία συνέχισε τις εργασίες σε άλλο σημείο του έργου, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης ζητά:

Άμεση διακοπή των εργασιών μέχρι να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα και να ενημερωθούν οι κάτοικοι

Άμεση αποκατάσταση των δικτύων ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών

Διενέργεια αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για καταγραφή και αποζημίωση των ζημιών

Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή ολοκλήρωση του έργου και ανακοίνωση σαφούς χρονοδιαγράμματος

Τέλος, ζητείται η πλήρης διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος και η απόδοση αστικών και ποινικών ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν. Όπως επισημαίνεται, στον ίδιο δρόμο πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα και άλλες σκαπτικές εργασίες για εγκατάσταση οπτικών ινών.

Οι κάτοικοι καλούνται να βρίσκονται σε εγρήγορση για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής τους, καθώς και για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.