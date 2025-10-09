Λαγκάρντ: «θα πρέπει να είσαι λίγο τρελός» για να θες να γίνεις πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γαλλία

Την θέλησή της να γίνει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά τη λήξη της θητείας της στην Φρανκφούρτη εκδήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ .

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε podcast του Collège Leaders in Finance ανέφερε πως «είναι μία τρομερή δουλειά για την οποία πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχεις προετοιμαστεί και δεν νομίζω πως είναι πραγματικά η περίπτωση μου».

Συνεχίζοντας η Κριστίν Λαγκάρντ, την οποία δημοσιεύματα έχουν εμφανίσει ως υποψήφια πρόεδρο της Γαλλίας, είπε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να υπηρετήσω τη χώρα μου αλλά νομίζω πως η προεδρία της Δημοκρατίας είναι μία εξαντλητική δουλειά που θα πρέπει να είσαι λιγο τρελός για να θέλεις να την κάνεις».