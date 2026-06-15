Λαγκαδάς: Κλοπή σε κοσμηματοπωλείο με λεία 3.000 ευρώ

Στη σύλληψη μίας εκ των δύο γυναικών που φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπή κοσμηματοπωλειο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η ΕΡΤ, οι δύο γυναίκες εισήλθαν στο κατάστηματα το μεσημέρι του Σαββάτου λίγο πριν το κλείσιμο και έκλεψαν τα χρυσά κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ και ένα πανάκριβο χρυσό μενταγιόν ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Μάλιστα δεν έφυγαν από το κατάστημα την ώρα που οι υπεύθυνοι εξυπηρετούσαν άλλους πελάτες αλλά παρέμεναν κοιτώντας προθήκες με κοσμήματα μέχρι που κατάλαβαν ότι δεν τους έχει αντιληφθεί και δεν τους έχει υποπτευθεί κάποιος.

Στη συνέχεια διέφυγαν από το κατάστημα με αυτοκίνητο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά. Από την έρευνα που διεξήχθη και την ανάλυση του βίντεο-οπτικού υλικού ταυτοποιήθηκαν και οι δύο γυναίκες.

Η μία μάλιστα παρουσιάστηκε με τη δικηγόρο της στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά, παρέδωσε το ακριβό μενταγιόν, ενώ η δεύτερη που έχει ταυτοποιηθεί αναζητείται.