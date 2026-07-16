Λ. Βασιλειάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η βιασύνη τους διαψεύστηκε, η αλήθεια έλαμψε

O βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, Λάκης Βασιλειάδης, παρενέβη δημόσια σήμερα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να μην προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του και να αρχειοθετήσει την υπόθεση που αφορούσε τη φερόμενη σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη δήλωσή του, ο κ. Βασιλειάδης χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ως δικαίωση για τον ίδιο προσωπικά, αλλά και για την οικογένειά του, υπογραμμίζοντας ότι από την αρχή της διαδικασίας είχε ταχθεί υπέρ της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης. Όπως αναφέρει, είχε ζητήσει ο ίδιος την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα εμπόδιο στην εξέταση των στοιχείων και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ασκεί κανονικά τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, ενώ ευχαριστεί όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του και του εξέφρασαν τη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η δήλωση του Λάκη Βασιλειάδη

«Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιβεβαιώνει όσα υποστήριζα από την πρώτη στιγμή. Η κρίση της, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις που να καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, οδηγώντας τη δικογραφία στο αρχείο, αποτελεί δικαίωση για εμένα, το όνομά μου και την οικογένειά μου.

Από την πρώτη στιγμή βγήκα μπροστά, ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου και εμπιστεύθηκα τη Δικαιοσύνη, βέβαιος για την καθαρότητά μου. Δεν κρύφτηκα πίσω από την ασυλία. Αντίθετα, επιδίωξα να λάμψει η αλήθεια. Ήταν ο μόνος δρόμος που ταίριαζε στις αρχές με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Ο μόνος δρόμος που ταιριάζει στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Και η αλήθεια θα λάμψει και για τους τέσσερις συναδέλφους μας μέσα από την συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας.

Σήμερα, λοιπόν, κλείνει οριστικά ένα κεφάλαιο που συναισθηματικά κόστισε σε μένα, την οικογένεια μου και τους φίλους μου. Η φερόμενη εμπλοκή μου μπορεί να ανακούφισε όσους δεν επιθυμούν την πραγματική εξέλιξη της Πέλλας, σήμερα όμως η βιασύνη τους διαψεύστηκε, διότι η αλήθεια έλαμψε.

Η πολιτική μου πορεία είχε και θα έχει πάντα ως γνώμονα τη διεκδίκηση για τους συμπολίτες μου, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Επιδίωξή μου ήταν και παραμένει να είμαι χρήσιμος για την κοινωνία και τους ανθρώπους της Πέλλας, στην οποία ζω και υπηρετώ. Με την ίδια θέληση, τον ίδιο ζήλο και το ίδιο ενδιαφέρον θα συνεχίσω να εργάζομαι για όλους τους συμπολίτες μου, ανεξαιρέτως, πιστός στα ιδανικά της παράταξης μας που κοιτάζει μπροστά και καθαρά.

Σας ευχαριστώ όλους για την έμπρακτη συμπαράστασή σας όλο αυτό το διάστημα της δοκιμασίας. Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Θοδωρή Καραγιάννη, για την καθοριστική συμβολή του στην όλη διαδικασία.

Συνεχίζω με την ίδια πίστη, με ήθος, συνέπεια και ευθύνη απέναντι σε όλους εσάς, με το κεφάλι ψηλά και το μέτωπο καθαρό».