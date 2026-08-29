Λ. Μενδώνη: Σε εφτά χρόνια έγιναν πάνω από 900 έργα σε όλη την Ελλάδα, ύψους 1,5 δισ. ευρώ

πό το 2019 και εξής όλες οι παρεμβάσεις του υπουργείου Πολιτισμού ακολουθούν ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο που αφορά το σύνολο της πατρίδας μας. Το υπουργείο Πολιτισμού τα επτά αυτά χρόνια πραγματοποιεί το μεγαλύτερο έργο πολιτιστικών υποδομών που έχει γίνει ποτέ στον αντίστοιχο χρόνο και υλοποιεί με τις υπηρεσίες του περισσότερα από 900 έργα σε όλη την Ελλάδα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά το ενάμισι δισεκατομμύριο ευρώ».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κατά την διάρκεια της ομιλίας της το βράδυ της Παρασκευής στην Ναύπακτο, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την απόδοση των έργων συντήρησης, αποκατάστασης, στερέωσης και ανάδειξης του Ενετικού λιμανιού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας και την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, «το υπουργείο Πολιτισμού, με τους εθνικούς πόρους που διαθέτει και με το μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο που εξασφάλισε για τη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το Ταμείο Ανάκαμψης, μπόρεσε να ολοκληρώσει πολλά έργα».

Αναφερόμενη η Λίνα Μενδώνη στη Ναύπακτο, είπε ότι «με την βαριά ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά της δεν μπορούσε παρά να είναι από τις προτεραιότητες του σχεδιασμού μας» και συνέχισε:

«Ήταν τυχερό το υπουργείο Πολιτισμού γιατί υπηρετούσε στην Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, η Ολυμπία Βικάτου, η σημερινή γενική γραμματέας, η οποία είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να ωριμάσουν έργα και μελέτες».

Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι «για όλη την οικογένεια του υπουργείου Πολιτισμού η βασική αρμοδιότητα είναι η προστασία, η ανάδειξη και η αποκατάσταση των μνημείων μας» και συμπλήρωσε: «Όμως, εξίσου βασική για όλους εμάς είναι η προτεραιότητα τα μνημεία να αποδίδονται ζωντανά στις τοπικές κοινωνίες, ως ένα ταυτοτικό τους στοιχείο και ως ένας δυναμικός και αναπτυξιακός πόλος. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και για αυτό η πολιτεία αυτούς τους τόπους έχει υποχρέωση να τους προστατεύει και να τους προικοδοτεί με αποκατεστημένο τον μνημειακό τους πλούτο, το πολιτιστικό τους απόθεμα».

Κάνοντας εκ νέου ιδιαίτερη αναφορά στην Ναύπακτο, η υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι «το λιμάνι της Ναυπάκτου, αλλά και η Ναύπακτος η ίδια είναι γνωστή πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, ακριβώς γιατί διαδραμάτισε καθοριστικούς ιστορικούς ρόλους σε διάφορες στιγμές της μακράς ιστορικής διάρκειας του ελληνικού πολιτισμού».

«Επομένως», συνέχισε, «αυτό το λιμάνι έπρεπε με τον καλύτερο τρόπο να αποκατασταθεί και να αποδοθεί ασφαλές στην τοπική κοινωνία, στους κατοίκους πρωτίστως, αλλά και στους ολοένα αυξανόμενους επισκέπτες της Ναυπάκτου».

«Και αυτό κάναμε» είπε χαρακτηριστικά, «διότι το έργο υλοποιήθηκε μέσα σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την Ναύπακτο και την Αιτωλοακαρνανία».

Στην ομιλία της η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Πολιτισμού «που με ιδιαίτερη αφοσίωση, μεράκι και εμπειρία ζωής ασχολούνται και επενδύουν στην πολιτιστική κληρονομιά».

Επίσης, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, «για την συνεργασία του όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα της πολιτισμού», αλλά και τον Δήμαρχο Ναυπακτίας, Βασίλη Γκίζα, «ο οποίος πάντοτε πίεζε και πιέζει δημιουργικά, για να μπορεί να κινεί τις δυνάμεις του κεντρικού κράτους, πορευμένου να αποδίδουν στον τόπο του».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ στο Ενετικό λιμάνι.