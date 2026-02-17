Λ. Μενδώνη: Νέα δυναμική στην πολιτιστική συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου

Επίσημη επίσκεψη εργασίας στο Κάιρο πραγματοποιεί η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων και τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, συμμετέχοντας παράλληλα στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ «Καβάφεια 2026», που αναδεικνύει τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των δύο χωρών, τιμώντας τη μνήμη και το έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη.

Στη συνάντηση εργασίας της υπουργού Πολιτισμού με τον υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Sherif Fathy, επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Sherif Fathy τόνισε τη σημασία των αποτελεσμάτων της υπουργικής Συνόδου του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι υπερθεματίζει την αναβάθμιση και διεύρυνση του συγκεκριμένου οργανισμού, την Προεδρία του οποίου θα ασκήσει η Αίγυπτος το 2027.

Η Λίνα Μενδώνη είχε συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Sherif Fathy. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι το Φόρουμ δύναται να αποτελέσει πολύτιμη πλατφόρμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συντονισμού μεταξύ χωρών με παρεμφερείς προκλήσεις και συναφείς στόχους. Συμφώνησαν, επίσης, στη σύσταση διεπιστημονικής ομάδας με πεδίο συνεργασίας τους τομείς της συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης μνημείων μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών, και με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση κοινών ανασκαφικών ερευνών σε Ελλάδα και Αίγυπτο.

Κοινή υπήρξε η βούληση για την ενίσχυση του συντονισμού των δράσεων για την αποτροπή της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, για την οποία δρομολογείται εξάλλου η υπογραφή σχετικής συμφωνίας. Η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε τον ομόλογό της για την ξεκάθαρη στήριξή του στο αίτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της για την επιστροφή στην Αίγυπτο της Στήλης της Ροζέττας. Ενημέρωσε τον ομόλογό της ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες και είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επιστροφή έξι αιγυπτιακών ειδωλίων, τα οποία είχαν κατασχεθεί στην Αθήνα και φυλάσσονται, προσωρινά, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα στην Αθήνα.

Τέλος, οι δύο υπουργοί τόνισαν την πρόθεση τους να συνεργαστούν στο πλαίσιο της UNESCO. Η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε τον ομόλογό της για το συνέδριο που διοργανώνει το υπουργείο Πολιτισμού από κοινού με την UNESCO, με θέμα την άυλη πολιτιστική κληρονομιά τον προσεχή Σεπτέμβριο στην Αθήνα, προσβλέποντας στην αιγυπτιακή συμμετοχή και επιστημονική συνεισφορά. Σημειώνεται ότι τον Khaled El Enany, τέως υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, διαδέχθηκε ο Sherif Fathy. Ο Khaled El Enany, είναι σήμερα ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO.

Στη συνέχεια, η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού της Αιγύπτου, Gihane Zaki, με την οποία συζήτησε τρόπους εφαρμογής του πρόσφατα υπογραφέντος Μνημονίου Κατανόησης για την Πολιτιστική Συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο υπουργοί τόνισαν τους μακραίωνους και στενούς δεσμούς Ελλάδας και Αιγύπτου, δύο χωρών που ενώνει η Μεσόγειος – «μια θάλασσα μνήμης και πολιτισμού» – σημειώνοντας την πολιτική τους βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας τους.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με την υπουργό Πολιτισμού της Αιγύπτου, Gihane Zaki. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν δυνατότητες συνεργασίας, μέσω πολυμερών σχημάτων και οργανισμών, όπως το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο της ΕΕ, ο κατάλογος της Παγκόσμιας Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και οι πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο την ανάδειξη κοινών στοιχείων των παραδόσεων, όπως το ελαιόλαδο, η μεσογειακή διατροφή και η χειροτεχνία.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στην, από κοινού, παραγωγή όπερας, η οποία να παρουσιαστεί σε εμβληματικά μνημεία των δύο χωρών. Η Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργος Κουμεντάκης, θα παρουσιάσει στην ΕΛΣ το έργο του με θέμα τον Κωνσταντίνο Καβάφη, μια σύγχρονη προσωπικότητα, η οποία, ιδανικά, συμβολίζει τη συνάντηση του ελληνο-αιγυπτιακού πνεύματος. Άλλες προτάσεις συνεργασίας, όπως η ανταλλαγή καλλιτεχνών, διοργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ, θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από κοινή ομάδα εργασίας, στο προσεχές διάστημα.

Grand Egyptian Museum

Great Egyptian Museum. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ξεναγήθηκε στο Grand Egyptian Museum, το οποίο εγκαινιάσθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα αρχαιολογικά μουσεία στον κόσμο. Φιλοξενεί περισσότερα από 75.000 αρχαία αντικείμενα, αναδεικνύοντας, με εξαιρετικό τρόπο, τη μοναδική συνεισφορά του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού.

Η υπουργός Πολιτισμού ξεναγήθηκε στο Grand Egyptian Museum. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ενημερώθηκε για τις προηγμένες εκθεσιακές υποδομές, τα σύγχρονα εργαστήρια συντήρησης και τις καινοτόμες τεχνολογίες που εφαρμόζονται όχι μόνο για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, αλλά και για το ρόλο Grand Egyptian Museum, ως διεθνούς κέντρου έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτιστικής συνεργασίας.

Κεντρική φωτ.: Η Λίνα Μενδώνη με τον υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Sherif Fathy. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ