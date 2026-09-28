Λ. Μενδώνη: Η Πολιτεία επενδύει έμπρακτα στην προστασία της μοναδικής κληρονομιάς της Νικόπολης

Νικόπολης, μετά τις παρεμβάσεις της Πολιτείας, επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την τελετή των εγκαινίων των έργων αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων του.

Η κ. Μενδώνη μίλησε για το ολοκληρωμένο σχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, σε ένα χώρο, με σωζόμενα μνημεία, εξαιρετικά δείγματα ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής τέχνης, τα οποία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό και πολυεπίπεδο μνημειακό σύνολο ,«το οποίο αγαθή τύχη, διατηρείται σε ένα περιβαλλοντικά αλώβητο εν πολλοίς τοπίο», καθώς προστατεύεται από το NATURA 2000 και την Σύμβαση Ραμσάρ.

«Τα τελευταία χρόνια ,η Πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού, μεταφράζεται σε ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, για την υλοποίηση του οποίου, αξιοποιούνται συνδυαστικά πόροι και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία», τόνισε η υπουργός και αναφέρθηκε στους πόρους που αξιοποιήθηκαν .

«Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε η συνολική ανάδειξη του εμβληματικού Παλατιού του Γεωργίου εκδίκου και η συντήρηση των παλαιοχριστιανικών Βασιλικών, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος ΕΣΠΑ 2014- 2021 και 2021- 2027, έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζονται σημαντικές παρεμβάσεις στο Μεγάλο Θέατρο και το Στάδιο , καθώς και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τους επισκέπτες ,προφανώς προσβάσιμες και για άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αποκαθιστά και αναδεικνύει τα σημαντικότερα μνημεία της Νικόπολης, βελτιώνει την εμπειρία του επισκέπτη και δημιουργεί τις υποδομές για μία σύγχρονη, βιώσιμη και προσβάσιμη διαχείριση του χώρου».

Η Κ. Μενδώνη υπογράμμισε, πως, παράλληλα με τις παρεμβάσεις, καθοριστικός είναι ρόλος της παράκαμψη της Νικόπολης, η οποία όπως είπε, συνέβαλε στην ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου.

«Η Πολιτεία επενδύει έμπρακτα στην προστασία της μοναδικής κληρονομιάς της Νικόπολης και ενισχύει ουσιαστικά το υπόβαθρο της υποψηφιότητας για τον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO».

Η υπουργός ευχαρίστησε την Περιφέρεια Ηπείρου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και το Δήμο Πρέβεζας για τη συμβολή τους στην υλοποίηση των παρεμβάσεων.