Λ. Μενδώνη: Εγκαινιάζει εμβληματικά έργα σε Ρόδο, Σύμη, Χάλκη και Κω

Με επίκεντρο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Δωδεκανήσων και την ολοκλήρωση σημαντικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιεί από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου ευρεία περιοδεία σε Σύμη, Ρόδο, Χάλκη και Κω, εγκαινιάζοντας και παραδίδοντας μια σειρά παρεμβάσεων που ενισχύουν το πολιτιστικό αποτύπωμα της νησιωτικής Ελλάδας.

Η περιοδεία ξεκινά από τη Σύμη, όπου την Τετάρτη 10 Ιουνίου η υπουργός θα αποδώσει το έργο της αποκατάστασης του κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, ένα σημαντικό μνημείο της εκκλησιαστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού.

Την ίδια ημέρα η κ. Μενδώνη θα επιστρέψει στη Ρόδο, όπου παραδίδονται τρία εμβληματικά έργα στη Μεσαιωνική Πόλη. Πρόκειται για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του τεμένους Ρετζέπ Πασά, την αποκατάσταση και ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων από τον μόλο του Naillac έως τον μόλο των Μύλων και την αποκατάσταση του οθωμανικού αρχοντικού Χασάν Μπέη. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου ακολουθεί η απόδοση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρεΐς, ενώ την Παρασκευή 12 Ιουνίου παραδίδεται το έργο διαμόρφωσης του υπαίθριου μουσείου στον μόλο των Μύλων.

Η παρουσία της υπουργού στα Δωδεκάνησα συνδέεται με ένα ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσαιωνική Πόλη και στους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Κατά την επίσκεψή της θα πραγματοποιηθούν αυτοψίες σε έργα που υλοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως η ανάδειξη των αρχαίων νεωρίων, των μεσαιωνικών κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και η δημιουργία υπαίθριας γλυπτοθήκης στην περιοχή της Περβόλας. Το έργο, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργεί έναν ενιαίο αρχαιολογικό περίπατο που συνδέει μνημεία, αρχαιολογικά κατάλοιπα και χώρους πρασίνου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ιστορία της Ρόδου και ενισχύοντας τον χαρακτήρα της Μεσαιωνικής Πόλης ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου η κ. Μενδώνη θα βρεθεί στη Χάλκη, όπου θα εγκαινιάσει δύο έργα ιδιαίτερης σημασίας για το νησί. Το πρώτο αφορά την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο της Χάλκης, ενός μνημείου με ξεχωριστή ιστορική και θρησκευτική αξία, ενώ θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χάλκης, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Την υπουργό θα συνοδεύει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Κω, η υπουργός Πολιτισμού θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του τεμένους Ντεφτερντάρ και του έργου αποκατάστασης του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στη θέση Επτά Βήματα. Παράλληλα, θα παραδώσει το άγαλμα του Αγίου Νικολάου στην Πύλη Αγίου Νικολάου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ.

Η τριήμερη περιοδεία της Λίνας Μενδώνη αποτυπώνει τη στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Μέσα από έργα που χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενισχύεται η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναβαθμίζεται η εμπειρία κατοίκων και επισκεπτών και δημιουργούνται νέες προοπτικές για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη των νησιών.