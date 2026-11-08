Λ.Κυρίζογλου για την ένταση στο κλείσιμο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ: «Με σκορ 213-111 δεν υπάρχει νοθεία – Υπήρξε πολιτική συντριβή του κ. Δούκα»

«Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν υπήρξε καμία νοθεία. Υπήρξε πολιτική συντριβή του κ.Δούκα», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, επικεφαλής της αυτοδιοικητικής παράταξης «Σύγχρονοι- Ισχυροί Δήμοι» και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, με αφορμή την ένταση που προκλήθηκε κατά τη λήξη του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ το οποίο διεξήχθη στην Καλαμάτα.

Ο κ.Κυρίζογλου απαντώντας στον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά τις αμφιβολίες του για τη διαδικασία της ψηφοφορίας κάνοντας λόγο για καταγγελίες περί ενδεχόμενης νοθείας, υπογραμμίζει:

«Ο κ.Δούκας, με αποκλειστική του ευθύνη, προσπάθησε να διασύρει τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των ΜΜΕ, με τον δήμαρχο της Αθήνας θλιβερό πρωταγωνιστή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, να ισχυρίζεται αναληθώς ότι δήθεν υπάρχουν καταγγελίες για νοθεία στη διαδικασία ψηφοφορίας για την έγκριση του ψηφίσματος, προσβάλλουν όλους τους αιρετούς που υπηρετούν με ανιδιοτέλεια τον αυτοδιοικητικό θεσμό, αλλά και τους πολίτες».

Προσθέτει, επίσης ο κ.Κυρίζογλου πως «η διοίκηση της ΚΕΔΕ έφερε στο σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης ένα ψήφισμα, που αναδείκνυε τα πραγματικά προβλήματα των δήμων και τις διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης. Σε αντίθεση με τον κ.Δούκα, που είχε ως στόχο την έκδοση ενός ψηφίσματος καταδίκης της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Σε μια ανοικτή, δημοκρατική διαδικασία, που διεξήχθη φανερά, με ανάταση των χεριών, στην οποία συμμετείχαν 338 σύνεδροι, μεταδιδόταν ζωντανά από το κανάλι της ΚΕΔΕ στο YouTube και η καταμέτρηση των ψήφων γινόταν παρουσία εκπροσώπων όλων των παρατάξεων, η πρόταση της διοίκησης της ΚΕΔΕ απέσπασε 213 ψήφους (ποσοστό 63%) ενώ του κ.Δούκα μόλις 111 ψήφους (ποσοστό 32,8%)».

Σημειώνεται, δε, πως οι σύνεδροι «με την υπεύθυνη στάση τους, αποδοκίμασαν έμπρακτα την ανεύθυνη και λαϊκίστικη στάση του κ. Δούκα. Γιατί, όταν χάνεις με σκορ 213-111, με 102 ψήφους διαφορά επί 338 ψηφισάντων, δεν μπορείς να μιλάς για νοθεία κ. Δούκα, αλλά για συντριβή. Συντριβή πολιτική αλλά και προσωπική».

Καταλήγει ο κ.Κυρίζογλου στην ανακοίνωση πως «στη δημοκρατία υπάρχουν κανόνες. Κι αυτούς τους κανόνες οφείλουν να σεβαστούν τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΕΛΑΣ, που έσπευσαν καθαρά για μικροκομματικές σκοπιμότητες, να υιοθετήσουν τους ανακριβείς ισχυρισμούς του κ. Δούκα».

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ